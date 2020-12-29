١٢ من أكبر المشاركين المؤسسيين في مجال بلوكتشين لعام ٢٠٢٠

تام شمس - الثلاثاء 29 ديسمبر 2020 12:49 صباحاً - بدأت بلوكتشين للمؤسسات في اكتساب قوة دفع في عام ٢٠١٧ بعد فترة وجيزة من وصول بيتكوين إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند ما يقرب من ٢٠٠٠٠ دولار. ومنذ ذلك الحين، تم تعريف بلوكتشين للمؤسسات بشكل أساسي بواسطة شبكات بلوكتشين الخاصة التي تستخدمها الشركات لأشياء مثل إدارة سلسلة التوريد.

وقد تغير مجال بلوكتشين الخاص بالمؤسسات قليلًا منذ عام ٢٠١٧. فعلى سبيل المثال، جلب عام ٢٠٢٠ عددًا من حالات استخدام بلوكتشين للمؤسسات التي تستفيد من الشبكات العامة بدلًا من الشبكات الخاصة. كذلك دفعت جائحة كوفيد-١٩ أيضًا العديد من الشركات، الكبيرة والصغيرة، إلى استخدام بلوكتشين لضمان إثبات الصحة أو إحياء السياحة. وأخيرًا، بدأت بعض شركات بلوكتشين هذا العام في إظهار اهتمامها بالتمويل اللامركزي، واتخاذ خطوات لدفع هذا القطاع الجديد.

ترد أدناه ما مجموعه ١٢ شركة وحلول اتخذت خطوات واسعة في مجال بلوكتشين الخاص بالمؤسسات هذا العام.

إرنست ويونغ

لعبت شركة إرنست ويونغ الكبرى دورًا نشطًا في تبني المؤسسات. إذ كانت الشركة من أوائل الشركات التي استكشفت مجال العملات المشفرة في عام ٢٠١٦ عندما أجرت الشركة استبيانًا لفهم إمكانات الأصول الرقمية بشكل أفضل. ومنذ ذلك الحين، كانت إرنست ويونغ تقود الطريق لاعتماد بلوكتشين للمؤسسات العامة.

على سبيل المثال، تواصل إرنست ويونغ المساهمة في تطوير بروتوكول بيزلاين، الذي يستخدم الشبكة الرئيسية العامة لإيثريوم كآلة حالة مقاومة للعبث لتسجيل بيانات الأعمال. وفي مايو ٢٠١٩، جعلت إرنست ويونغ توكن نايتفول الخاص بها مفتوح المصدر لإجراء المعاملات الخاصة على إيثريوم بلوكتشين.

من الآن فصاعدًا، تخطط إرنست ويونغ لتسهيل استخدام نايت فول وإثباتات المعرفة الصفرية للمطورين. حيث صرح بول برودي، رئيس بلوكتشين في إرنست ويونغ، لكوينتيليغراف سابقًا أن المطورين سينتقلون في النهاية من بناء تطبيقات لامركزية إلى إنشاء تطبيقات المعرفة الصفرية (ZApps)، مع حلول بلوكتشين من إرنست ويونغ.

آي بي إم

يتم تشغيل شبكة بلوكتشين مفتوحة المصدر لمنصة بيغ بلو للأعمال بواسطة هايبرليدجر فابريك، وهي تقنية مهمة ساهمت في نمو منصة بلوكتشين من آي بي إم. على سبيل المثال، يتم حاليًا الاستفادة من شبكة آي بي إم فود ترست من قبل كبار منتجي الأغذية، مثل نستله ودولي وسي إتش أو العملاقة لزيت الزيتون.

يعود تاريخ شبكة فود ترست إلى عام ٢٠١٦ - وهو أحد أقدم الأمثلة على بلوكتشين للمؤسسات عندما كانت شركة والمارت تستفيد من بلوكتشين آي بي إم لتحديد المنتجات الغذائية التي يجب استرجاعها. مشروع مهم آخر مدعوم من آي بي إم بلوكتشين هو منصة تريدلينس من ميرسك، والتي تساعد عمالقة الشحن على رقمنة سلاسل التوريد الخاصة بهم.

بالإضافة إلى ذلك، تستخدم منصة ديجيتال هيلث باس منصة آي بي إم بلوكتشين للمساعدة في توفير بيانات اعتماد صحية يمكن التحقق منها، والتي أصبحت مهمة للغاية بسبب جائحة كوفيد-١٩. تعد شراكة آي بي إم بلوكتشين مع شركة البرمجيات الأمريكية "ريد هات" مشهورة أيضًا من حيث تطوير المصادر المفتوحة واستراتيجية السحابة التي تعتمد بشكل كبير على تقنية بلوكتشين.

هيديرا هاشغراف

تم تطوير الشبكة العامة اللامركزية هيديرا هاشغراف في عام ٢٠١٦ بهدف تمكين المطورين من إنشاء تطبيقات آمنة مع شبه نهائية في الوقت الفعلي. منذ ذلك الحين، نمت شبكة هيديرا لتصبح مملوكة ومدارة من قبل قائمة رائعة من الشركات، بما في ذلك غوغل وآي بي إم وبوينغ.

أظهرت هيديرا مؤخرًا حالة استخدام بلوكتشين مهمة مع إصدار تطبيق "SAFE HealthCheck"، والذي يتم تطبيقه لاختبار كوفيد-١٩ عن بُعد. يتم استخدام التطبيق حاليًا في جامعة ولاية أريزونا، حيث يوفر لأكثر من ٧٠٠٠٠ طالب وموظف فحوصات عن بُعد والتحقق الرقمي من الحالة الصحية. يتم أيضًا استخدام خدمة هيديرا كونسنسيس، وهي حل بلوكتشين الخاص بالشركة، لحالات استخدام مهمة أخرى بما في ذلك العمل كنظام إنذار مبكر للضربات الجوية في سوريا.

أيكون لوب

تأسست شركة بلوكتشين الكورية الجنوبية "أيكون لوب" في عام ٢٠١٦ لتمكين تطبيقات بلوكتشين في العالم الحقيقي في القطاعات المصرفية والرعاية الصحية والحكومية. يقع المقر الرئيسي للشركة في سيول وقد جمعت أكثر من ١٥ مليون دولار من التمويل. أعلنت أيكون لوب مؤخرًا أن جزيرة جيجو، وهي بقعة سياحية ساخنة في كوريا الجنوبية، ستستخدم شبكة بلوكتشين للهوية اللامركزية لتوفير تتبع آمن لبيانات كوفيد-١٩.

ومن الجدير بالذكر أيضًا أن لجنة الخدمات المالية وافقت مؤخرًا على خدمة مصادقة الهوية اللامركزية من أيكون لوب في "وضع الحماية للأنظمة والخدمات المالية المبتكرة". في أكتوبر من هذا العام، أفاد كوينتيليغراف أن أيكون لوب حصلت على ٨ ملايين دولار في جولة تمويل من السلسلة "أ"، والتي سيتم استخدامها للمساعدة في إطلاق خدمة مصادقة هوية رقمية قائمة على بلوكتشين تسمى my-ID.

المنتدى الاقتصادي العالمي

تم تطوير مجلس بلوكتشين العالمي التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي للمساعدة في تطوير تقنية بلوكتشين من أجل المصلحة العامة العالمية. وعلى هذا النحو، أطلق مجلس المنتدى الاقتصادي العالمي عددًا من المبادرات التي تستفيد من بلوكتشين للتنمية العامة. ففي مايو من هذا العام، طور المجلس قائمة بمبادئ بلوكتشين لحماية حقوق أولئك الموجودين في مجتمع بلوكتشين.

ويتم تضمين فهم مخاطر وفوائد بلوكتشين، والحق في تخزين وإدارة مفاتيح التشفير في القائمة. كذلك أطلق مجلس بلوكتشين مؤخرًا إثباتًا للمفهوم لتتبع انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من شركات التعدين والمعادن عبر شبكة بلوكتشين. ومن الجدير بالذكر أيضًا أن المنتدى الاقتصادي العالمي يعتقد أن بلوكتشين يمكن أن تتيح التمويل الرقمي المستدام.

باي بال

اهتم باي بال، وهو أحد أكبر أنظمة الدفع عبر الإنترنت، باهتمام كبير بالعملات المشفرة وبلوكتشين منذ عام ٢٠١٤. وخلال هذا الوقت أعلنت الشركة أنها ستمكن المتداولين من قبول بيتكوين (BTC) من خلال برينتري عبر عدة شراكات. كما أشارت الشركة إلى أنها كانت تبحث عن طريقة "لفهم كيفية الاستفادة من بلوكتشين لتقديم خدمة أفضل للمتداولين والمستخدمين."

في عام ٢٠١٦، أصبحت إدارة باي بال مهتمة بتطوير بلوكتشين الخاصة بها لتمكين المعاملات عالية السرعة باستخدام العملات الرقمية. ومع ذلك، أحدث باي بال حقًا هزة في قطاع العملات المشفرة هذا العام عندما أعلنت الشركة عن خطط لخدمة جديدة لدعم العملة المشفرة بدءًا من أوائل عام ٢٠٢١. وفي نوفمبر من هذا العام، تم إطلاق منصة باي بال للتداول والدفع للعملات المشفرة للمستخدمين الأمريكيين. من المتوقع أن يؤثر دخول باي بال الأخير في سوق العملات المشفرة على سعر بيتكوين في المستقبل.

مايكروسوفت

تقدم شركة البرمجيات العملاقة "مايكروسوفت" خدمة بلوكتشين كخدمة من خلال ذراع الحوسبة السحابية، أزور. وفي حين أن العديد من الشركات مثل جي إي أفييشن وستاربكس تستفيد من منصة بلوكتشين من مايكروسوفت لإدارة سلسلة التوريد، فقد لعبت الشركة دورًا أكبر بكثير في تطوير بلوكتشين.

وفي الآونة الأخيرة، أعلنت مايكروسوفت عن شراكة مع إرنست ويونغ لاستخدام إيثريوم بلوكتشين لعائدات ألعاب "إكس بوكس". وفيما يتعلق بالوباء، يقوم مطار ألباني بتجربة "تطبيق ويلنس تريس" لضمان نظافة الأسطح داخل المطار. يتم تشغيل التطبيق بواسطة مايكروسوفت أزور بلوكتشين. في يونيو من هذا العام، انضمت مايكروسوفت إلى إنتر ورك ألاينس للمساعدة في إنشاء معايير عالمية للنظم الإيكولوجية المميزة.

فيزا

أبدت شركة فيزا العملاقة في مجال الدفع اهتمامًا ببلوكتشين والعملات المشفرة منذ عام ٢٠١٥ عندما استثمرت في سلسلة بدء تشغيل بلوكتشين. في أكتوبر ٢٠١٦، أعلنت فيزا عن معاينة "فيزا بي تو بي كونكت" كنظام مدعوم من سلسلة لمعالجة المدفوعات من شركة إلى شركة على مستوى العالم بسرعة وأمان.

وقد ازدهرت جهود فيزا المبكرة في مجال بلوكتشين في النهاية إلى تطورات رائدة في مجال التكنولوجيا المالية. على سبيل المثال، تقوم فيزا الآن بتشغيل عدد من بطاقات الخصم المشفرة، مثل تلك من باينانس وبلوك فاي. في ديسمبر من هذا العام، انضمت فيزا إلى شركة خدمات بلوكتشين "سيركل" لإجراء معاملات عملة مستقرة بالدولار الأمريكي (USDC) متوافقة مع بطاقات ائتمان معينة.

ومع ذلك، فقد قوبل اهتمام فيزا المتزايد بالتكنولوجيا المالية بفحص دقيق. ففي يناير، استحوذت فيزا على شركة بلايد للتكنولوجيا المالية، والتي انتقدت من قبل وزارة العدل الأمريكية، مما أثار دعوى قضائية ضد مزود الدفع.

جي بي مورغان

جي بي مورغان تشيس هو أكبر بنك في الولايات المتحدة وواحد من أكبر الحيازات المالية في العالم. وقد أبدت المنظمة اهتمامًا ببلوكتشين في عام ٢٠١٧ عندما انضم جي بي مورغان إلى إنتربرايز إيثريوم ألاينس، وهي رابطة تضم الشركات المهتمة بتطوير إيثريوم بلوكتشين.

في عام ٢٠١٨، نشر العملاق المصرفي "بيتكوين بايبل" ليشرح للمستثمرين إيجابيات وسلبيات الاستثمار في العملات المشفرة. في فبراير ٢٠١٩، أعلن جي بي مورغان عن "JPM Coin" لمساعدة البنوك على تسوية المعاملات بسرعة، والتي تم إطلاقها لاحقًا في عام ٢٠٢٠. يقود جي بي مورغان أيضًا شبكة معلومات "إنتربنك"، وهو اتحاد بلوكتشين يتكون من أكثر من ١٣٠ شريكًا مصرفيًا يستخدمون تقنية السجلات الموزعة لتعزيز الامتثال وتقليل التأخير في المعالجة.

وفي حين إنه من الواضح أن جي بي مورغان مؤيدة لبلوكتشين، فقد اتخذت الشركة موقفًا صارمًا تجاه بيتكوين على مدار العام، ومع ذلك يبدو أن هذه النظرة تتغير مع استمرار وصول سعر بيتكوين إلى أعلى مستوياته على الإطلاق.

بيزلاين بروتوكول

تم الإعلان عن مبادرة "بيزلاين بروتوكول"، التي تم الإعلان عنها في مارس من هذا العام، كمشروع أويسز مفتوح المصدر لتمكين التشغيل البيني المتقدم لتطبيقات بلوكتشين. بدأ بيزلاين بروتوكول مع ١٤ شركة مؤسِّسة ومنذ ذلك الحين نما إلى مجتمع يضم أكثر من ٧٠٠ عضو، مع المنظمات الراعية، مثل أكسنتشر وكونسنسيس التي تدعم المشروع.

يحاول بيزلاين بروتوكول حل معضلة إمكانية التشغيل البيني بلوكتشين، والتي ستجلب في النهاية المزيد من المنظمات إلى إيثريوم بلوكتشين. حاليًا، تستفيد الشركات الكبرى، مثل كوك نورث أمريكا وSAP، من بيزلاين بروتوكول لمزامنة بيانات الأعمال ومشاركتها بين عدة مشاركين.

سيعمل بيزلاين بروتوكول، بمساعدة من شركة بلوكتشين للمؤسسات التي تقدم "بيزلاين كخدمة"، على تمهيد الطريق في النهاية لتمويل لامركزي مؤسسي. وسيسمح ذلك للشركات بنقل العناصر ذات القيمة، مثل البيانات المالية المدرجة في الفواتير، عبر شبكات مختلفة.

سيلزفورس

طرحت عملاقة البرمجيات "سيلزفورس" أول منتج قائم على بلوكتشين في مايو ٢٠١٩. والمعروف باسم "سيلزفورس بلوكتشين"، وهي عبارة عن منصة بلوكتشين منخفضة التعليمات البرمجية تعمل على توسيع قوة نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) في سيلزفورس، والذي يلبي احتياجات أكثر من ١٥٠٠٠٠ عميل.

أخبرت سيلزفورس سابقًا كوينتيليغراف أن بلوكتشين الخاص بها يهدف إلى ربط الشركات بفرق تكنولوجيا المعلومات لزيادة عائد الاستثمار. ويتم استخدام المنتج من قبل عدد من الشركات، مثل أوتوموبيلي لامبورغيني - شركة السيارات الإيطالية الشهيرة - لمصادقة سيارات لامبورغيني التراثية.

في أبريل من هذا العام، قامت شركة سيلزفورس بدمج تقنية بلوكتشين التجارية الخاصة بليتيون لمساعدة الشركة على الاستفادة من لامركزية البيانات في إدارة علاقات العملاء. في الآونة الأخيرة، دخلت سيلزفورس في شراكة مع آي بي إم لجلب "ديجيتال هيلث باس" القائم على بلوكتشين من آي بي إم إلى منصة سيلزفورس.

فوجيتسو

بدأت شركة فوجيتسو اليابانية لتكنولوجيا المعلومات في إظهار اهتمامها بتكنولوجيا بلوكتشين في وقت مبكر من عام ٢٠١٦. وفي عام ٢٠١٧، أعلنت شركة تكنولوجيا المعلومات العملاقة أنها تقوم بتطوير برنامج بلوكتشين مدعوم من "هايبرليدجر" لمعالجة البيانات والوصول إليها وتوزيعها. بعد ذلك بوقت قصير، أعلنت الشركة عن خطط لتسويق حل بلوكتشين الخاص بالمؤسسات، مما يجعل فوجيتسو منافسًا مباشرًا لحل بلوكتشين الخاص بشركة آي بي إم.

في الآونة الأخيرة، اهتمت فوجيتسو بالهوية الرقمية، مستفيدة من حل بلوكتشين الخاص بها لاكتشاف هوية المستخدم وبيانات اعتماده للمعاملات عبر الإنترنت. ومن الجدير بالذكر أن ثالث أكبر بنك في اليابان، بنك ميزوهو، جنبًا إلى جنب مع عملاق المدفوعات المحلي "جيه سي بي"، يخططان لتجربة نظام قابلية التشغيل البيني للهوية الرقمية المدعوم من حل بلوكتشين من فوجيتسو.