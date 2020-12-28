منصة باينانس تطلق خيارات بيتكوين أوروبية ثنائية

تام شمس - الاثنين 28 ديسمبر 2020 06:48 مساءً - من المقرر أن تقوم بورصة باينانس العملاقة للعملات المشفرة بتوسيع كتالوج تداول العملات المشفرة الخاص بها مع إطلاق عقد خيارات بيتكوين (BTC) على النمط الأوروبي.

تم الإعلان عن الإطلاق يوم ٢٨ ديسمبر، وذلك بعد تجربة ناجحة لشبكة الاختبار أُجريت في نوفمبر. كذلك كشف البيان الصحفي أيضًا أن عقد الخيارات الجديد سيتم تسعيره وتسويته في تيثر (USDT).

وكجزء من الإعلان، حددت باينانس الرغبة المتزايدة لخيارات بيتكوين كسبب لإطلاق المنتج الجديد. في وقتٍ سابق من شهر ديسمبر، تجاوزت خيارات بيتكوين مليار دولار لأول مرة مع وصول إجمالي الفائدة المفتوحة تقريبًا إلى علامة ٦ مليارات دولار.

وتعليقًا على الإطلاق، أشار تشانغ بينغ زاو، الرئيس التنفيذي لشركة باينانس، إلى أن وصول بيتكوين مؤخرًا إلى ٢٨٠٠٠ دولار يؤكد المستوى المتزايد للاستثمار في مجال العملات المشفرة، مضيفًا:

"يُعزى نمو صناعة العملات المشفرة في جزء كبير منه إلى مجموعة من العوامل، بما في ذلك التعليم العام الأوسع والاهتمام المؤسسي والابتكار في بروتوكولات التمويل اللامركزي والعقود الذكية وتطوير سوق مشتقات قوي."

في أبريل، انضمت باينانس إلى مجموعة البورصات المتزايدة التي تطرح تداول خيارات بيتكوين مع إطلاق عقود خيارات بيتكوين على النمط الأمريكي. يتمثل الاختلاف الرئيسي بين التنسيقين الأمريكي والأوروبي في أنه لا يمكن للمتداولين ممارسة النوع الأخير إلا عند انتهاء مدة العقد.

كما تم انتقاد التكرار السابق لخيارات بيتكوين من باينانس لكونها أحادية الجانب حيث لم يتمكن المستخدمون من "كتابة" الخيارات وصرف فرق السعر. نتيجة لذلك، كانت خيارات باينانس عمومًا أكثر تكلفة بسبب عدم القدرة على إجراء المراجحة.

يأتي إعلان خيارات بيتكوين الأوروبية كأحدث مبادرة من باينانس في شهر ديسمبر المزدحم. وحسبما أفاد كوينتيليغراف سابقًا، بدأت البورصة مؤخرًا في تقديم دعم فصل توقيعات المعاملات، أو سيغويت، لعمليات إيداع بيتكوين.