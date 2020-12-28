بعد الترويج لخصمٍ على سلع مع بيتكوين، مارك كوبان يشيد بالسياسة النقدية لبيتكوين

تام شمس - الاثنين 28 ديسمبر 2020 02:42 صباحاً - خلال موجة ارتفاع الكريسماس التي دفعت عملة بيتكوين إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق، يشير زوجان من التغريدات الأخيرة إلى أن ناقدًا سابقًا للعملة الرقمية يواصل اتخاذ خطوات نحو التحول الكامل ليصبح أحد المحتفظين بالعملة، وهو المستثمر الملياردير ومالك دالاس مافريكس "مارك كوبان".

جاءت التغريدة يوم ٢٣ ديسمبر، عندما أعلن كوبان أن المعجبين الذين يشترون معدات مافريكس سيحصلون على خصم ٢٥٪ عند استخدام بيتكوين لإجراء عملية الشراء. ومن الغريب أن التقرير الذي ربطه كوبان قال بدلًا من ذلك إن المشترين الذين يشترون معدات تزيد قيمتها عن ١٥٠ دولارًا باستخدام بيتكوين سيحصلون على بطاقة هدايا بقيمة ٢٥ دولارًا، ولم يذكر خصمًا بنسبة ٢٥٪:

صدم عرض بطاقة الهدايا هذا، بالإضافة إلى سياسة مافريكس الأوسع لقبول بيتكوين كوسيلة للدفع مقابل التذاكر، بعض المراقبين لكونها غريبة نظرًا لتاريخ كوبان في تشويه سمعة الأصل. ففي وقتٍ سابق من عام ٢٠٢٠، أشعل الجدار الذي بدأه لأول مرة في سبتمبر ٢٠١٩ بأنه يفضل الموز على بيتكوين كسلعة.

وقد وصف الكثيرون التحوّل للإيمان بمزايا بيتكوين كمخزن للقيمة كعملية وليس حدثًا، ومع ذلك، يبدو أن كوبان يتخذ الخطوات المطلوبة.

ففي تغريدةٍ اليوم فقط، بدا أن كوبان يمتدح السياسة النقدية الآلية لبيتكوين، قائلًا إنه سيكون من الحكمة أن تقوم الشركات المتداولة علنًا بتقييد تضخم حصتها:

وهو تعليق إيجابي ويأتي كجزء من تحول مستمر منذ سنوات طويلة وصل بكوبان إلى قائمة كوينتيليغراف لنقاد بيتكوين الذين تغيروا في عام ٢٠٢٠.

ومع ذلك، يجب أن يتوخى المحتالون الحذر بشأن الترحيب الكامل بعضو آخر في صفوفهم. وفي حين أن كوبان يتقدم في رحلته نحو المال الصعب، فقد أعرب عن ازدرائه لما يعتقد أنه تعصب "ديني" بين حاملي الأسهم الذين يأملون في سيناريو يوم القيامة، وفي تغريدةٍ أخرى هذا الأسبوع، بدا وكإنه موضوع يميل إليه، متظاهرًا أن يكون أحد المؤمنين: