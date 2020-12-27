كريسماس أسود لمتداولٍ خسر ١,٨ مليون دولار في توكن ون إنش

تام شمس - الأحد 27 ديسمبر 2020 08:52 مساءً - في يوم الكريسماس، وجد مستخدمو التمويل اللامركزي غزير الإنتاج مفاجأة في مخزونهم بفضل يونيكورن يشبه إلى حدٍ ما كورت راسل: أطلقت البورصة اللامركزية ون إنش توكن الإدارة والخدمة ون إنش، والذي بلغ ذروته عند ٢,٨٠ دولار تقريبًا لكل توكن بعد وقتٍ قصير من الإصدار.

وبالعودة إلى إصدار توكن يونيسواب خلال الصيف - وهو حدث شبهه الكثيرون بـ "فحص تحفيز للتمويل اللامركزي" - تم توزيع التوكن عبر "توزيع واسع النطاق" على المحافظ التي استخدمت المنصة للتداولات أو قدمت سيولة في الماضي. وقد حصل المستخدم العادي على ما يقرب من ١٦٠٠ توكن، وحصل متداول واحد محظوظ على أكثر من ٢٠ مليون دولار.

ولكن ظهر متداول واحد على الأقل من احتفالات الهبات بحالة مزرية: مستخدم تويتر timoharings، الذي كان مخططه للحصول على صافي ١,٨ مليون دولار من التوكنات أقل من مؤهل معايير التوزيع.

وفي تغريدة انتشرت على نطاقٍ واسع، روى هارينغز كيف أنشأ ٥٠٠ محفظة ميتاماسك وأجرى صفقة واحدة على كلٍ منها من أجل تأهيلها للتوزيع. ومع ذلك، لم تتلق أيٍ من المحافظ ولا توكن بسبب عدم تجاوز حدود مبلغ المعاملة اللازمة:

وقد أوضح هارينغز، البالغ من العمر ٢٣ عامًا من ألمانيا والذي كان يتداول بدوام كامل منذ عام ٢٠١٨، لكوينتيليغراف في مقابلة أن عملية التخطيط كانت شاقة. لقد انكب على قراءة مقالات ون إنش بتمعن من أجل وضع استراتيجيته، وقرر في النهاية تغذية كل واحدة من ٥٠٠ محفظة بعملات مشفرة بقيمة ٣٠ دولارًا لإجراء صفقة.

حيث قال هارينغز: "كغير مبرمج، كنت أبحث عن طرق بسيطة لكتابة تعليمة برمجية تيسر الإجراء ولكن انتهى بي الأمر بفعلها يدويًا. اعتقدت أن الوقت ينفد مني لأن اللقطة قد تكون "في أي يوم" في أكتوبر عندما بدأتُ العمل. "تم توزيع الأموال والقيام بالصفقات الفعلية يدويًا على أجهزة كمبيوتر مختلفة نظرًا لأن ميتاماسك لم تتمكن من التعامل مع أكثر من ١٠٠ محفظة لسببٍ ما."

في النهاية، أنفق هارينغز ٨٠٠٠ دولار على الغاز في الصفقات، وتوقع عائدًا بقيمة ٢٥٠٠٠٠ دولار على الأقل. بدلًا من ذلك، إذا تأهلت محافظه، لكان قد حصل على ١,٨ مليون دولار.

ومع ذلك، لم تكن الخسارة على كل الجوانب - فقد تم توزيع أكثر من ١٨٠٠ توكن على إحدى محافظه التجارية "الرئيسية"، على الرغم من أنها بالكاد غطت تكاليف المخطط.

وبينما يعترف هارينغز بأن خسارة ما يقرب من مليوني دولار أمر "سيء"، إلا أنه يظل في حالة معنوية جيدة.

"هناك جزء مني يفتخر بالفكرة والعمل الذي وضعته فيها وكيف تمكنت من حلها. إذا كان هذا قد حدث في الفترة بين ٢٠١٦ و٢٠١٧ لكان أكثر تدميرًا من الناحية العاطفية بكثير ولكن الآن في عام ٢٠٢٠ بعد كل ما حدث [...] يمكن تقبله".

علاوة على ذلك، فقد خرج من التجربة مع بعض الحكمة التي اكتسبها بشق الأنفس، فضلًا عن نظرة متفائلة بشأن أرباحه المحتملة في المستقبل.

وقال: "تعلمت ألا أبتهج قبل عبور خط النهاية. "[...] لدينا جميعًا قدرًا كبيرًا من الوقت المتبقي للقيام بذلك ونحن في رحلة جامحة ستمتد عبر الاثني عشر إلى الثمانية عشر شهرًا القادمة في رأيي. ولم يفوت أحد هذه الفرصة بعد".