"إفساد القمة" أم الوصول إلى ٣٠٠٠٠ دولار؟ المتداولون يتساءلون عن مصير بيتكوين في نهاية العام

تام شمس - الأحد 27 ديسمبر 2020 05:41 صباحاً - بعد يوم تاريخي كانت العناوين الرئيسية فيه بالكاد تتماشى مع حركة السعر وتحقيق بيتكوين لأعلى مستوى جديد على الإطلاق فوق ٢٦٥٠٠ دولار، يحول المتداولون والمحللون انتباههم الآن إلى ما يمكن أن ينتظر العملة الرقمية خلال الأيام الخمسة المقبلة مع اقتراب عام ٢٠٢٠ من نهايته.

شمعةٌ تاريخية

في حين أن المكاسب اليومية بنسبة ٨-٩٪ قد تكون ضئيلة مقارنة بالتقلب التاريخي لعملة بيتكوين - كان هناك ارتفاع بنسبة ٤٢٪ مؤخرًا في عام ٢٠١٩ - حسبما أشار مؤسس شركة مساري "ريان سيلكيس"، لم يظهر ارتفاع اليوم سوى الشمعة الثانية التي تبلغ ٢٣٠٠ دولار في تاريخ العملة الرقمية:

ربما يكون بعض المتداولين قد وقعوا في حالة من النشوة، بينما يتطلعون بالفعل إلى أن تحجب الشموع اليومية خمسة أرقام:

أملٌ للوصول على ٣٠٠٠٠ دولار

تحوم الرياح المعاكسة الإيجابية لخطوة بيتكوين التالية. تتجه "بيتكوين" حاليًا على تويتر مع ١٦٤٠٠٠ تغريدة مؤخرًا - وهي تتفوق بشكل مريح على العنصر التالي الأكثر شيوعًا، وهو الاكتشاف الأثري لكشك طعام الشارع في أطلال بومبي.

بالإضافة إلى ذلك، حسبما ذكر كوينتيليغراف سابقًا، أعاد هذا الارتفاع الأخير عملة بيتكوين إلى المسار الذي رسمه نموذج المخزون للتدفق (S٢F) الشهير، والذي يتوقع سعرًا يبلغ ٤٠٠٠٠.

أشار مقياس شعبي آخر إلى أن هوس بيتكوين لا يزال أمامه طرق طويلة للتسلق نحو قمم عام ٢٠١٧ أيضًا. ووفقًا لتحليلات غوغل، فإن سجل البحث عن "بيتكوين" بالكاد يبلغ خُمس المستويات المرتفعة على الإطلاق:

وفي المجمل، فإن المشاعر الإيجابية وحركة السعر المكافئ لديها عدد أكبر وأكبر من المتداولين الذين يأملون في الوصول إلى "٣٠ ألفًا بحلول ٣٠" - وهو سعر ٣٠ ألف دولار قبل ٣٠ ديسمبر:

هل سيهبط السعر بعد الوصول للقمة؟

على الرغم من المؤشرات الإيجابية وحركة السعر التي تعرض كيب كانافيرال للعار، فإن بعض المتداولين يجهزون بالفعل صفقات بيع محتملة. يدعو أحد المتداولين إلى هبوط السعر بعد الوصول للقمة في الأسبوعين المقبلين:

وفي حين أنه لا يزال يمثل معنويات الأقلية، فهو ليس وحيدًا ويعتقد أن الاضطراب قد يكون في المستقبل بالنسبة لبيتكوين. انتهت صلاحية ٢,٣ مليار دولار من عقود بيتكوين الآجلة في يوم الكريسماس، مما أدى تاريخيًا إلى أسواق متقلبة.