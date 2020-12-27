مع اقتراب بيتكوين من ٢٦ ألف دولار، قد يكسر السعر ٤٠ ألف دولار في الموجة الدافعة التالية، حسبما يقول أحد المتداولين

تام شمس - الأحد 27 ديسمبر 2020 12:49 صباحاً - وصل سعر بيتكوين (BTC) إلى أعلى مستوى جديد له على الإطلاق عند ٢٥٩٤٥ دولارًا على باينانس يوم ٢٦ ديسمبر بعد يوم واحد فقط من بلوغه أعلى مستوى قياسي له في يوم الكريسماس.

BTC/USDT hourly candle chart (Binance). Source: TradingView.com

مخطط شمعة بيتكوين مقابل USDT على مدى الساعة (باينانس). المصدر: تريدينغ فيو.كوم

هناك العديد من الأسباب العامة وراء ارتفاع بيتكوين، مثل ارتفاع الطلب المؤسسي على بيتكوين. ولكن بالنسبة للارتفاع اليومي الحالي، من المحتمل أن يكون البيع المفرط في عقود باينانس الآجلة هو الحافز الأساسي.

بيتكوين الآن أعلى من سعر نموذج المخزون للتدفق مع مستوى ٢٥٠٠٠ دولار

قبل الارتفاع المفاجئ، كان العديد من المتداولين يبيعون بيتكوين عبر معظم بورصات العقود الآجلة الرئيسية. وقد أدى هذا في النهاية إلى ضغط قصير حيث كان البائعون على المكشوف يبيعون بالقرب من أعلى مستوى سابق على الإطلاق. وبمجرد كسر الرقم القياسي، بدأت بيتكوين في الارتفاع بسرعة حيث دخل سعر بيتكوين في اكتشاف الأسعار.

ووفقًا لبيانات Bybt.com، تمت تصفية أكثر من ١٣١ مليون دولار من عقود بيتكوين الآجلة خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية. وطالما استمرت سوق المشتقات في رؤية زيادة في عدد البائعين، فإن احتمالية حدوث المزيد من ضغوط البيع في المستقبل القريب تظل مرتفعة.

علاوة على ذلك، فإن الارتفاع الحالي يعني أن بيتكوين أصبحت الآن أعلى من الخط المتوسط ​​لنموذج المخزون للتدفق الشهير، والذي يتوقع هدفًا بقيمة ١٠٠٠٠٠ دولار بحلول ديسمبر ٢٠٢١.

ماذا سيحدث لبيتكوين بعد ذلك؟

وفي الوقت نفسه، يظل المتداولون والمحللون الفنيون عمومًا إيجابيين بشكل كبير في اتجاه سعر بيتكوين. إذ لاحظ المتداول المشهور فيليب سويفت، على سبيل المثال، أن عدد كبار البائعين قد تراجع بالفعل خلال الارتفاع الحالي.

وأوضح سويفت قائلًا: "لقد هدأ اللاعبون الكبار، المحافظ التي تحتوي على أكثر من ١٠٠٠ بيتكوين، للمرة الأولى في هذه الفترة الهائلة". "يمكننا أن نرى عدد المحافظ التي تحتوي على أكثر من ١٠٠٠ بيتكوين ينخفض ​​بسرعة خلال الأسبوع الماضي أو نحو ذلك. في حين يمكننا أن نرى المحافظ التي تحتوي على ١-١٠ بيتكوين (التجزئة الجماعية) استمرت في الارتفاع بشكل مطرد في الأسابيع الأخيرة."

وأضاف قائلًا:

"يشير التحليل السريع إلى أن الكثير من مشتري التجزئة يأتون الآن خلال عطلة الكريسماس. يُحتمل أن يكون ذلك بسبب: أ) السماع عن بيتكوين من العائلة/الأصدقاء خلال العطلات الآن، فهي تصنع رقمًا قياسيًا جديدًا. ب) بالإضافة إلى بعض التبديل المحتمل للخروج من ريبل/ العملات البديلة الأخرى.

يتوخى المتداولون أيضًا الحذر بشكل متزايد بشأن بيع بيتكوين لأنها لم تحقق قمة واضحة بعد. حتى تبلغ بيتكوين ذروتها، تظل فرص حدوث ضغط قصير كبير من شأنها أن تغذي ارتفاع السعر على المدى القصير مرتفعة.

علاوة على ذلك، قال مايكل فان دي بوب المحلل في أسواق كوينتيليغراف إن الموجة الدافعة التالية قد تشهد تجاوز بيتكوين لعلامة ٤٠٠٠٠ دولار. حيث كتب قائلًا:

"بيتكوين ترتفع لأعلى أكثر مع اقترابها من نقطة اهتمام فيبوناتشي الثانية حول ٢٥٨٠٠ دولار. وكلما ارتفعنا، زادت الحركة الدافعة التالية. إذا كان مستوى ٢٥٨٠٠ دولارًا هو هذا القمة المؤقتة، فإن الدافع التالي قد يجلب بيتكوين دولارًا إلى أكثر من ٤٠٠٠٠ دولار".

ملاحظة الطلب المؤسسي

من المحتمل أن تكون القمة المنطقية التالية لعملة بيتكوين هي عندما يتباطأ الشراء المؤسسي لعملة بيتكوين.

والطريقة الأكثر عملية لقياس التوجهات المؤسسية هي تقييم حجم سوق عقود بيتكوين الآجلة على بورصة شيكاغو التجارية وتدفقات بيتكوين إلى غرايسكيل.

وإلى أن تشهد الوسيلتان الاستثماريتان المؤسستان انخفاضًا ملحوظًا في الطلب وحجم التداول، تظل فرص تصحيح بيتكوين العميق منخفضة.