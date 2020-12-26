باينانس تتيح دعم سيغويت لعمليات إيداع بيتكوين مع نمو التبني

تام شمس - السبت 26 ديسمبر 2020 03:48 صباحاً - قامت باينانس، وهي واحدة من أكبر بورصات العملات الرقمية في العالم من حيث الحجم، بدمج فصل توقيعات المعاملات (سيغويت)، لدعم ودائع بيتكوين (BTC).

حيث قالت باينانس في بيان رسمي إن دعم سيغويت امتد ليشمل عمليات الإيداع عشية الكريسماس. وقد تم تمكين ترقية البروتوكول مبدئيًا لعمليات السحب فقط.

ويمكن لمستخدمي باينانس تحويل الأموال الآن إلى عنوان سيغويت (bech٣٢) عن طريق تحديد شبكة بيتكوين (سيغويت). حيث أوضحت بينانس:

"يرجى ملاحظة أن سيغويت من المفترض أن تساعد في تقليل الرسوم؛ ومع ذلك، إذا قمت بإرسال أصول غير متوافقة بشكل غير صحيح إلى العنوان، فلن تكون أموالك قابلة للاسترداد وستؤدي إلى خسارة دائمة".

تم تطبيق سيغويت في عام ٢٠١٧، وهو ترقية لبروتوكول بيتكوين مصممة للمساعدة في توسيع نطاق الشبكة وإصلاح الأخطاء المرتبطة بها. تُعرف سيغويت بالطريقة التي يقوم بها بتحديث البيانات على بلوكتشين، أي عن طريق فصل التوقيعات عن بيانات المعاملات. وتسمح ترقية البروتوكول هذه بتخزين المزيد من المعاملات في كتلة واحدة، وبالتالي زيادة سعة المعاملات.

تُظهر بيانات من transactionfee.info أن ما يقرب من ثلثي مدفوعات بيتكوين تستخدم حاليًا سيغويت. وعلى الرغم من ظهور بيتكوين كأداة نقدية لتخزين القيمة، إلا أنها لا تزال تواجه قيودًا على قابلية التوسع، والتي يجادل البعض بأنها أعاقت اعتمادها للاستخدام اليومي.

تم تقديم شبكة شبكة البرق المسرّعة كحل قابل للتطبيق لتوسيع الطبقة الثانية للبيتكوين كبروتوكول للدفع. وعلى عكس سيغويت، الذي كان بمثابة تحديث بسيط لبروتوكول بيتكوين، فإن شبكة البرق المسرّعة هي طبقة إضافية يمكنها تمكين المعاملات الفورية منخفضة التكلفة.

على الرغم من محدودية سعة المعاملات، تظل بيتكوين هي القائد الفعلي لسوق العملات الرقمية. إذ وصلت هيمنتها على أصول العملات المشفرة الأخرى مؤخرًا إلى أعلى مستوياتها خلال عام واحد. وفي وقت كتابة هذا التقرير، كان معدل هيمنة بيتكوين ٦٨,٧٪، وفقًا لكوين ماركت كاب.