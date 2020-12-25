متداول تمويل لامركزي يسجل أكثر من ٢٠ مليون دولار في عملية توزيع لتوكنات ون إنش بمناسبة الكريسماس

تام شمس - الجمعة 25 ديسمبر 2020 08:41 مساءً - في يوم الكريسماس، أصدرت خدمة مجمّع البورصات اللامركزية "ون إنش" توكن الإدارة والخدمة. وكجزء من الإطلاق، قامت المنصة بتوزيع ٩٠ مليون توكن ون إنس للمستخدمين الذين سبق لهم التداول في البورصة.

ووفقًا لبيانات من مزود التحليلات على السلسلة "دون"، تلقى أعلى متلقي لتوزيع التوكنات المجانية ٩٧٤٩٦٨٦,٠٠٣ توكن تبلغ قيمته حوالي ٢٧,٥ مليون دولار عند ذروة سعر ٢,٨ دولار لكل توكن.

ويُظهر فحص العنوان الذي يحتوي على أكبر مطالبة أولية نشاط توليد عائدات كبير مع الكثير من عمليات الإقراض وتوريد ضمانات القروض. وقد كان العنوان نشطًا أيضًا على منصات صانع السوق الآلي (AMM) مثل يونيسواب وسوشي سواب.

وفي المجموع، يوجد أكثر من ٥٥٢٠٠ عنوان مؤهل للمطالبة بتوكنات ون إنش المجانية مع المطالبة بأكثر من نصف العملات بالفعل وفقًا لدون. وكان متوسط ​​مجموع التوكنات عبر هذه العناوين حوالي ١٦٢٩ توكن مع ضمان حصول العناوين المؤهلة على ما لا يقل عن ٦٠٠ توكن.

للتأهل للتوزيع، يجب أن يكون المتداول قد أكمل معاملة على المنصة قبل ١٥ سبتمبر. كذلك فإن المستخدمون الذين نفذوا أربع صفقات إجمالًا أو معاملات بقيمة ٢٠ دولارًا على الأقل قبل ٢٤ ديسمبر مؤهلون أيضًا للمطالبة بالتوكنات المجانية.

ارتفع سهم ون إنش بنسبة ١٦٪ في غضون ٢٤ ساعة فقط، حيث وصل سعر التداول إلى ٢,٩ دولار، لكنه انخفض منذ ذلك الحين إلى حوالي ٢ دولار. يأتي حدث التوزيع في أعقاب المشروع الذي نجح في جمع ١٢ مليون دولار في جولة تمويل مدعومة من بنتيرا كابيتال في وقتٍ سابق من ديسمبر.