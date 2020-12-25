بورصة لايڤ كوين تتعطل بعد أن تجاوز سعر بيتكوين ٣٢٠ ألف دولار

تام شمس - الجمعة 25 ديسمبر 2020 08:41 مساءً - أوقفت لايڤ كوين، وهي بورصة عملات مشفرة روسية أقل شهرة، عملياتها فجأة في أعقاب هجوم قراصنة مزعوم في يوم الكريسماس. وفقًا للصفحة الرئيسية لـ لايڤ كوين، عانت البورصة من "هجوم مخطط بعناية" مما تسبب في فقدان المنصة للسيطرة على جميع الخوادم والواجهة الخلفية والعقد.

وقد حثت البورصة عملائها على التوقف عن استخدام خدماتها بما في ذلك عمليات الإيداع والتداول. تقرأ الصفحة الرئيسية للايڤ كوين: "لم نتمكن من إيقاف خدمتنا في الوقت المناسب. وتم اختراق قنواتنا الإخبارية أيضًا. وفي الوقت الحالي نحن نتحكم جزئيًا في الواجهة الأمامية، وبالتالي يمكننا نشر هذا الإعلان".

كما قالت لايڤ كوين إنها تعمل جاهدة لاستعادة السيطرة على خوادمها، ووعدت بتقديم تحديث أمني "في الأيام القليلة المقبلة". كذلك زعمت البورصة أنها تتعاون مع "سلطات الشرطة المحلية".

ووفقًا لبعض التقارير، وقع الحادث في الليلة بين ٢٣ ديسمبر و٢٤ ديسمبر. حيث تمكن المتسللون على ما يبدو من الاستيلاء على البنية التحتية للايڤ كوين وتعديل الأسعار في البورصة إلى قيم عالية بشكل غير طبيعي.

حيث قال أحد مؤسسي يلو بلوك، وهو موقع تعليمي للعملات المشفرة يُعرف باسم "Cryptorangutang"، إن بيتكوين (BTC) تجاوزت ٣٢٠٠٠٠ دولار لكل عملة على المنصة يوم ٢٤ ديسمبر. حيث كتب على تويتر: "مهما يحدث، لا أوصي بمحاولة جني دولار من هذا الأمر، فمن المحتمل جدًا أن تتعطل أموالك.

ووفقًا لتعليقات مستخدمي البورصة على مجموعة تيليغرام غير الرسمية التابعة لشركة لايڤ كوين، فإن البورصة لا تعمل في وقت كتابة المقالة على الرغم من أن البورصة فتحت صفحة تسجيل دخول لفترة وجيزة. وقد اقترح بعض مستخدمي ريديت أيضًا أن "اختراق" لايڤ كوين يمكن أن يكون عملية احتيال هروب كلاسيكية.

اعتبارًا من ٢٤ ديسمبر، ورد أن لايڤ كوين احتلت المرتبة ١٧٣ بين بورصات العملات المشفرة، بحجم تداول يومي يبلغ حوالي ١٦ مليون دولار.