سعر بيتكوين يقدم هدية كريسماس مع وصوله إلى ٢٤,٥ ألف دولار كأعلى مستوى جديد على الإطلاق

تام شمس - الجمعة 25 ديسمبر 2020 08:41 مساءً - كسرت بيتكوين (BTC) ٢٤٠٠٠ دولار مرة أخرى يوم ٢٥ ديسمبر مع عودة الزخم الصعودي للكريسماس، والذي يبدو ورديًا للمضاربين على الارتفاع.

مخطط شمعة زوج بيتكوين مقابل الدولار لمدة ساعة (بيتستامب). المصدر: تريدينغ فيو

سعر بيتكوين في حدود ٢٠٠ دولار من أعلى مستوى جديد على الإطلاق

أظهرت البيانات من أسواق كوينتيليغراف وكوين ٣٦٠ وتريدينغ فيو اختبار بيتكوين مقابل الدولار بشكل متكرر لمقاومة ٢٤٠٠٠ دولار في يوم الكريسماس.

عند وصولها إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق عند ٢٤٥٠٠ دولار على بيتستامب في وقت كتابة المقالة، رفضت بيتكوين التوافق مع التوقعات الهبوطية، متجاهلة أدنى المستويات التي نتجت عن الإجراءات القانونية ضد ريبل.

وفي وقت كتابة المقالة، بلغت أكبر عملة مشفرة حوالي ٢٣٩٠٠ دولار مع اشتداد التقلب، مع تسجيل أعلى مستوياتها على الإطلاق عند ٢٤٢١٧ دولارًا.

بالنسبة للبعض، كانت هذه الخطوة متوقعة، حيث تأتي في وقت متأخر من العام عندما تميل بيتكوين إلى الهيمنة على العملات الرقمية قبل حدوث الانعكاس في يناير. ومن بين المؤيدين لهذا الرأي كان محلل أسواق كوينتيليغراف مايكل فان دي بوب.

حيث لخص في ذلك اليوم قائلًا: "كانت هيمنة البيتكوين تتصدر في ديسمبر من السنوات الماضية. وكل عام كانت تفعل ذلك".

"إن احتمالية تكرار ذلك أمر مهم، خاصةً عند دمج ذلك مع الشعور الحالي بشأن العملات الرقمية البديلة. وأنا صعودي للربع الأول من عام ٢٠٢١."

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مع بداية العطلات، كانت عمليات الشراء الكبيرة من المستثمرين المؤسسيين أقل احتمالية، حيث كان لذلك القدرة على تكديس السيولة وتعزيز أداء الأسعار بشكل أعلى.

ولكن حسبما أفاد كوينتيليغراف، كشفت مايكروستراتيجي، التي تمتلك ممتلكات تزيد عن ٧٠٠٠٠ بيتكوين، أنها اشترت كميات صغيرة على أساس التكرار العالي بدلًا من تحريك السوق بمبلغ كبير مجمّع.

وفي الوقت نفسه، ارتفعت العملات البديلة أيضًا في يوم الكريسماس، حيث استعادت إيثريوم (ETH) ٦٠٠ دولار وارتدت ريبل، بعد انخفاضها بنسبة ٦٠٪ من مخاوف الدعوى القضائية، إلى ٠,٣٥ دولار.