عمدة ميامي يصف بيتكوين بأنها "استثمار مستقر" خلال عام غير مستقر

تام شمس - الجمعة 25 ديسمبر 2020 02:43 صباحاً - عمدة ميامي، فرانسيس سواريز، هو أحدث شخصية رفيعة المستوى تروج لبيتكوين (BTC)، مقدمًا المزيد من الأدلة على تزايد التبني السائد.

ففي تغريدة يوم الخميس، وصف سواريز بيتكوين بأنها "استثمار مستقر" خلال "عام غير مستقر بشكل لا يصدق"، مضيفًا أنه يتعلم عن الأصل الرقمي الرائد من خلال شخصيات مثل تايلر وينكلفوس وأنتوني بومبليانو.

وقد رد كل من وينكلفوس وبومبليانو على تغريدة سواريز. حيث قال تايلر إنه وشقيقه كاميرون سيحضران إلى عمدة ميامي "نسخة موقعة من بيتكوين بليونيرز"، وهو كتاب مكتوب عن التوأم، بينما وصف بومبليانو ميامي بأنها مدينة بيتكوين المستقبلية.

في وقتٍ سابق من اليوم، أشار سواريز إلى أن إدارته تستكشف فكرة أن تصبح ميامي أول حكومة تركز على العملات الرقمية في البلاد. حيث قال ردًا على تغريدة: "أنحن نستكشف ذلك تمامًا". ولم يذكر مزيدًا من التفاصيل.

تم انتخاب سواريز عمدة لميامي في نوفمبر ٢٠١٧ بعد ترشحه كمرشح غير حزبي. وقبل دخوله عالم السياسة، عمل كمحام، كما أسس شركة ملكية عقارية.

وصفت بعض المواقع الإخبارية ميامي بأنها واحدة من أكثر المدن الأمريكية سخونة فيما يتعلق بالعملات المشفرة بسبب إشراف الولاية المتراخي وتدفق رأس المال الأجنبي. عُقد مؤتمر بيتكوين في أمريكا الشمالية، والذي ضم أسماء مثل تشارلز هوسكينسون وروجر فير وريكاردو ساغني، في ميامي في بداية العام.

وقد أدى الارتفاع الهائل في بيتكوين هذا العام، المدعوم جزئيًا بتبني الشركات والمؤسسات، إلى محادثات جديدة حول الأصول الرقمية. يُنظر إلى اعتماد بيتكوين بشكل متزايد على أنه ميزة تنافسية في اقتصاد نشأ مع عدم الاستقرار المالي وتضخم أسعار الأصول والتدخل القياسي للبنك المركزي.