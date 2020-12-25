نوفوغراتز يأمل أن يعكس مسؤول بايدن موقف ترامب المناهض للعملات المشفرة

تام شمس - الجمعة 25 ديسمبر 2020 02:43 صباحاً - الولايات المتحدة في حاجة ماسة إلى لوائح منفتحة للعملات المشفرة من إدارة بايدن القادمة، وفقًا لما قاله الرئيس التنفيذي لشركة غالاكسي ديجيتال، مايك نوفوغراتز.

حيث قال نوفوغراتز، الذي ظهر في فقرة يوم الخميس ببرنامج سكواك بوكس على قناة سي إن بي سي، إن سوق بيتكوين (BTC) الصاعد أثبت قدرته على الصمود أمام الموجة الأخيرة من الخطاب المناهض للعملات المشفرة القادمة من كابيتول هيل:

"يخبرنا هذا بمدى قوة هذا السوق الصاعد [...] فهم يلقون بالكثير على النظام، لكنه لا يؤثر علي السوق في الواقع."

ومع ذلك، لكي تنجح صناعة العملات المشفرة حقًا على المدى الطويل، هناك حاجة إلى مزيد من الوضوح التنظيمي. وفي إشارة إلى إدارة بايدن القادمة، قال نوفوغراتز:

"آمل، كما تعلمون - أن نحصل على تغيير في الوضع في غضون ٢٠ يومًا - آمل أن نتمكن من الحصول على المزيد من المنظمين المنفتحين."

أثبتت مغادرة الرئيس ترامب البيت الأبيض أنها فترة صعبة بالنسبة لصناعة العملات الرقمية. ففي الأسبوع الماضي، اقترحت شبكة إنفاذ الجرائم المالية بوزارة الخزانة قواعد إفصاح جديدة للمحافظ ذاتية الاستضافة.

في إشارة إلى أن وزارة الخزانة كانت تحاول التشويش على التشريع، قدمت فترة تعليق مدتها ١٥ يومًا فقط، وهي أقصر بكثير من فترة ٦٠ يومًا المعتادة.

في ضربة أخرى لبعض المشاركين في الصناعة، رفعت هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) دعوى قضائية ضد شركة ريبل بزعم بيعها لأوراق مالية غير مسجلة في شكل توكنات XRP. قدمت الجهة المنظمة للأوراق المالية قضيتها في عملية هجوم مفصلة ومضنية على ريبل مؤلفة من ٧١ صفحة تم إصدارها في وقت سابق من هذا الأسبوع.

ويعتقد نوفوغراتز وآخرون أن قوانين العملات المشفرة القديمة ستعيق الابتكار والتبني في الولايات المتحدة، مما يمهد الطريق لمنافسين مثل الصين للسيطرة على السوق. ومن المفارقات أن هذه إحدى الحجج التي تستخدمها ريبل لمواجهة دعوى هيئة الأوراق المالية والبورصات.

في مقابلته مع سي إن بي سي، قال نوفوغراتز إن قوانين العملات المشفرة العنيدة لها "الكثير من العواقب غير المقصودة"، مضيفًا أنها "ستدفع الكثير من الأشياء الرائعة التي تحدث في مجال العملات الرقمية بالخارج."