مجموعة طلاب جامعة كاليفورنيا في بيركلي تصبح عاشر أكبر ممثل في برنامج يونيسواب

تام شمس - الجمعة 25 ديسمبر 2020 12:49 صباحاً - أصبحت بلوكتشين في بيركلي، وهي منظمة بلوكتشين يديرها الطلاب، عاشر أكبر ممثل لبورصة يونيسواب، مما يسلط الضوء على المجموعات المتنوعة المشاركة في منصة التمويل اللامركزي الناشئة.

وقد جمعت مجموعة الطلاب ٢,٥ مليون صوت، حيث تم ربطها بثلاث منظمات أخرى، وفقًا لسيبيل، وهي أداة إدارة إيثريوم. وهذا يعطي بلوكتشين في بيركلي وزن تصويت بنسبة ٢,٣٣٦٪. تعتبر دارما أكبر ممثل حيث حصلت على ١٦٦٥٩٣٣٣ صوتًا أو ١٤,٦٣٢٪.

تصف منظمة بلوكتشين في بيركلي، التي تأسست في أكتوبر ٢٠١٦، نفسها بأنها "مركز ابتكار بلوكتشين" يقدم خدمات الاستشارات والتصميم والتعليم. ومن بين شركائها إيثريوم ويونيفرسال بروتوكول وهايبرليدجر.

في ٢٣ ديسمبر، صوتت بلوكتشين في بيركلي لصالح برنامج يونيسواب غرانتس الإصدار ٠.١، والذي يحدد إطارًا لتمويل تطوير النظام البيئي. وقد تم الإدلاء بما مجموعه ٦٠٠٨٨٨١٣ صوتًا لصالح البرنامج مقابل ٩٣٠٠ صوتًا ضده. وتم وضع الاقتراح في قائمة الانتظار في وقت كتابة هذه المقالة.

اقتراح يونيسواب ٣ - نتائج التصويت عبر يونيسواب

انتهى تصويت يونيسواب الأول للإدارة في أكتوبر بالفشل بعد أن فشل الممثلون في تلبية الحد الأدنى البالغ ٤٠ مليون صوت المطلوب للموافقة. وهُزم التصويت الثاني الذي تم الإدلاء به في ٣١ أكتوبر لسبب مماثل. ولم تشارك بلوكتشين في بيركلي في أي من التصويتين.

برزت يونيسواب باعتبارها أكبر بورصة لامركزية، على الرغم من أن إدارتها خضعت للتدقيق. حيث اشتكى مراقبو الصناعة بشكل عام من حيتان UNI، الذين يرون أنهم يتحكمون في النظام البيئي. وفي وقتٍ سابق من هذا الشهر، تجاوزت أحجام يونيسواب مدى الحياة ٥٠ مليار دولار عبر ٢٦٠٠٠ زوج تداول، مما يبرز الفائدة المتزايدة للبورصات المالية اللامركزية.