مطور بيتكوين الذي فقد تمويل بيتماين يفوز بأول منحة مطور من كوين بيز

تام شمس - الخميس 24 ديسمبر 2020 11:55 مساءً - أعطت بورصة كوين بيز للعملات الرقمية منحتها الأولى من نوعها لمطوري بيتكوين كور، واسمًا مألوفًا من بين المستفيدين.

تم اختيار جاو باربوسا و0xB10C، وهو الاسم المستعار لمطور آخر مجهول، في وقتٍ سابق من هذا الأسبوع. وعلى الرغم من عدم الكشف عن مبالغ التمويل، قالت كوين بيز إن كلا المطورين "سيتم تمويلهما للعمل على بيتكوين طوال عام ٢٠٢١" بمبالغ مستحقة الدفع عن طريق بيتكوين أو الدولار.

وحسبما تذكر كوين بيز:

"أظهر كلا المرشحين تاريخًا ثابتًا من المساهمة في بيتكوين كور، وقدما للمجلس الاستشاري للصندوق [...] مخططًا واضحًا وقابل للتنفيذ للمشاريع التي يعتزمون العمل عليها".

تم تمويل أعمال تطوير باربوسا سابقًا من قبل شركة بيتماين لتعدين العملات المشفرة قبل أن يتم قطع منحه بشكل مفاجئ جنبًا إلى جنب مع زميله المطور جوناس شنيللي.

تركز أعمال تطوير باربوسا على تحسين تجربة مستخدم بيتكوين كور على أجهزة أندرويد وآي أو إس المحمولة. وهو يخطط لاستخدام أموال المنحة لتطوير واجهة المستخدم الرسومية لبيتكوين كور استنادًا إلى إطار عمل Qt Quick.

أعلنت كوين بيز لأول مرة عن صندوق كريبتو كوميونيتي فند في أكتوبر كطريقة لرعاية تطوير قاعدة بيانات بيتكوين كور. واعتمادًا على نجاح المنح الأولى، تخطط كوين بيز لتوسيع البرنامج ليشمل أنواعًا أخرى من مشاريع العملات المشفرة في المستقبل.

تم إطلاق بيتكوين في أوائل عام ٢٠٠٩ دون جمع التبرعات أو منح المطورين. وقد ساعد المطورون الأوائل في تمهيد الطريق لظهور أنظمة بيئية نقدية جديدة. الآن، هناك أكثر من ٨١٠٠ عملة مشفرة تتنافس على التبني عبر العديد من الصناعات وحالات الاستخدام والمواقع الجغرافية.