أصول بيتغو تبلغ ١٦ مليار دولار مع نمو التبني المؤسسي

تام شمس - الخميس 24 ديسمبر 2020 11:55 مساءً - ذكرت بيتغو، التي تضم مستثمريها غالاكسي ديجيتال فنتشرو وغولدمان ساكس وغولدمان ساكس وفالور إكويتي بارتنرز، يوم الأربعاء أن الأصول الرقمية قيد الحفظ قد تجاوزت ١٦ مليار دولار لأول مرة، مما يوفر مزيدًا من التحقق من وصول الطلب المؤسسي.

وفي بيان صحفي رسمي، قالت بيتغو إن المستثمرين المؤسسيين يسعون إلى التعرض للأصول الرقمية "للحفظ والتداول والإقراض".

حيث علق الرئيس التنفيذي مايك بيلشي:

"إننا نشهد اهتمامًا غير مسبوق من المستثمرين المؤسسيين نتيجة التأثير الاقتصادي للجائحة، فضلًا عن أداء بيتكوين الاستثنائي".

تأسست بيتغو في عام ٢٠١٣ كخدمة محفظة رقمية، وقد توسعت لتوفير السيولة والحفظ والحلول الأمنية للمستثمرين المؤسسيين. تدعي الشركة أنها تعالج أكثر من ٢٠٪ من جميع معاملات بيتكوين العالمية وتدعم أكثر من ٣٠٠ أصل رقمي.

تصدرت بيتغو عناوين الصحف قبل بضعة أشهر بعد أن أخبرت مصادر مجهولة بلومبرغ أن الشركة أصبحت هدف استحواذ لشركة باي بال ورفض ممثلو الشركتين التعليق في ذلك الوقت.

كان الطلب على العملات المشفرة على مستوى المؤسسات في ارتفاع هذا العام، حيث يستمر وصف بيتكوين بأنها الذهب الرقمي في جذب مستثمرين جدد. وقد كانت شركات مثل غريسكيل وباي بال ومايكروستراتيجي وروفر إنفستمنت غروب وماس ميتشوال في قلب حملة التبني.

فحسبما أفاد كوينتيليغراف في وقتٍ سابق من هذا الأسبوع، قدم صندوق التحوط الخاص بأنتوني سكاراموتشي، سكاي بريدج كابيتال، الذي تبلغ تكلفته عدة مليارات من الدولارات، أوراقًا رسمية لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات لإطلاق صندوق بيتكوين جديد.