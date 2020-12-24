المنظمون الفيدراليون في الولايات المتحدة يضعون توقعات جديدة لمصدري العملات المستقرة

تام شمس - الخميس 24 ديسمبر 2020 03:48 صباحاً - أصدرت مجموعة من المنظمين الماليين البارزين في الولايات المتحدة بيانًا جديدًا حول العملات المستقرة.

وقد كانت العملات المستقرة، كأحد الموضوعات الرئيسية لأخبار تنظيم العملات المشفرة هذا العام، هي الموضوع الرئيسي لبيان بتاريخ ٢٣ ديسمبر صادر عن مجموعة عمل الرئيس المعنية بالأسواق المالية (PWG). وتتضمن مجموعة العمل هذه تمثيلًا من الخزانة والاحتياطي الفيدرالي وهيئة الأوراق المالية والبورصات ولجنة تداول السلع الآجلة.

كانت الآراء المعلنة للمجموعة بالكاد ثورية، وكانت تقول في الغالب إن مصدري العملات المستقرة سيحتاجون إلى الالتزام بجميع القواعد النموذجية للطريق من حيث القانون المالي. إذ يقول المنظمون إن العملات المستقرة تحتاج إلى أنظمة مطبقة للالتزام بجميع متطلبات مكافحة غسيل الأموال المعمول بها قبل القدوم إلى السوق.

علاوة على ذلك، لم يقل المنظمون إن العملات المستقرة هي بالضرورة عملات أو سلع، والتي تخضع لتنظيم أقل عدوانية من الأوراق المالية أو المشتقات. بدلًا من ذلك تركوا السؤال مفتوحًا:

"اعتمادًا على تصميمها وعوامل أخرى، قد تشكل العملة المستقرة ورقة مالية أو سلعة أو مشتقًا يخضع لقوانين الأوراق المالية و/أو السلع و/أو المشتقات الفيدرالية الأمريكية."

وينقل الإعلان عن نائب وزير الخزانة جاستن موزينيتش قوله: "يعكس البيان التزامًا بتعزيز الفوائد المهمة للابتكار وتحقيق الأهداف الحاسمة المتعلقة بالأمن القومي والاستقرار المالي".

وهو سرد متكرر بين المنظمين الذين يتعاملون مع التقنيات الجديدة، وخاصة تلك التي تغير وظيفة المال: الابتكار المسؤول. ولكن من المثير للاهتمام هنا ملاحظة توقع واضح لمشاريع العملات المستقرة لديها أنظمة معينة في مكانها قبل الإطلاق.

كلك صرح القائم بأعمال مراقب العملة "براين بروكس" معلقًا على بيان اليوم:

"وصلت المجموعة إلى توازن إنتاجي مع الاعتراف بالدور القيّم والمهم الذي تلعبه العملات المستقرة في اقتصاداتنا الوطنية والعالمية والحاجة إلى ضمان أن هذه الأدوات المالية لا تسهم في الجريمة أو انعدام الأمن الوطني."

على الرغم من كونها معتدلة إلى حد ما، تحدد مجموعة عمل الرئيس المعنية بالأسواق المالية نهجًا أكثر ليونة تجاه العملات المستقرة من البعض. وقد أثار مشروع قانون حديث من النائبة رشيدة طليب غضبًا بين مجتمع العملات المشفرة بسبب استعدادها لاستهداف مشغلي العقد كمقدمي خدمات مالية.

وبالمثل، كان التناقض في صناعة العملات الرقمية مثالًا على وضع قواعد منتصف الليل من الخزانة نفسها، التي تسعى إلى إخضاع المحافظ ذاتية الاستضافة إلى حدود قواعد السفر من أجل الاحتفاظ بسجل الملكية.