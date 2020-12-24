بيتوايز تتخلص من استثمار XRP وسط دعوى هيئة الأوراق المالية والبورصات ضد ريبل

تام شمس - الخميس 24 ديسمبر 2020 02:43 صباحاً - قامت شركة بيتوايز أسيت مانجمنت، وهي واحدة من أكبر مديري صناديق العملات المشفرة، بالتخلي عن XRP بالكامل وسط رد الفعل التنظيمي العنيف ضد ريبل.

ففي بيان صحفي رسمي، أعلنت بيتوايز يوم الأربعاء أنه قد تم تصفية صفقتها في XRP لأن صندوقها "لا يستثمر في الأصول التي يُرجح بشكل معقول اعتبارها أوراقًا مالية بموجب قوانين الأوراق المالية الفيدرالية أو قوانين الولاية".

وتابعت قائلة:

"استند قرار بيتوايز بتصفية صفقتها في XRP إلى اعتبار المعلومات العامة الجديدة من شكوى هيئة الأوراق المالية والبورصات."

تم إطلاق صندوق مؤشر العملات المشفرة التابع لشركة بيتوايز في عام ٢٠١٧ لتزويد المستثمرين المؤسسيين بالتعرض للأصول الرقمية. وقد تجاوزت الأصول الخاضعة للإدارة ١٠٠ مليون دولار في أكتوبر بفضل التدفقات الكبيرة من المستشارين والأسر وصناديق التحوط.

تراجعت أسعار XRP خلال الأيام القليلة الماضية وسط الكشف عن أن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية تقاضي الشركة الأم ريبل لإصدارها "عرض أوراق مالية غير مسجلة بقيمة ١,٣ مليار دولار". الدعوى القضائية، التي تم تحديدها في شكوى مفصلة من ٧١ صفحة، هي تتويج لتحقيق متعدد السنوات من قبل هيئة تنظيم الأوراق المالية.

ويقرأ ملخص الدعوى:

"منذ عام ٢٠١٣ على الأقل وحتى الوقت الحاضر، باع المدعى عليهم أكثر من ١٤,٦ مليار وحدة من أصول رقمية تسمى "XRP" مقابل نقود أو أي مقابل آخر يزيد عن ١,٣٨ مليار دولار أمريكي (" USD")، لتمويل عمليات ريبل وإثراء لارسن وغارلينغهاوس".

بيتوايز ليست المنظمة الوحيدة التي تخرج من تداول XRP. حيث أوقفت البورصات الأصغر مثل OSL وبيكسي وكروس تاور التداول مؤقتًا أو أزالت XRP بالكامل من عروضها.

يحث براد غارلينغهاوس، الرئيس التنفيذي لشركة ريبل، المستثمرين والموظفين على عدم القلق بشأن الدعوى القضائية، لكنه شدد على أن المعركة القانونية قد تستغرق وقتًا طويلًا حتى تنتهي. في غضون ذلك، تمتلك ريبل نت عددًا قليلًا جدًا من العمليات التجارية في الولايات المتحدة، مما قد يسمح نظريًا للشركة بالانتقال إلى الخارج. ولكن لم تشر ريبل إلى أي خطط من هذا القبيل في المدى القريب.