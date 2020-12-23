شركة كورية لاستثمار العملات المشفرة تُطلق صندوقًا بقيمة ١٠٠ مليون دولار لمشاريع بلوكتشين

تام شمس - الأربعاء 23 ديسمبر 2020 11:53 مساءً - جمعت هاشد، وهي واحدة من أكبر شركات إدارة صناديق الأصول المشفرة في كوريا الجنوبية، ١٢٠ مليار وون (١١٠ مليون دولار) لتمويل مشاريع بلوكتشين جديدة في ما يسمى "اقتصاد البروتوكول".

تم جمع الأموال عبر شركة هاشد فينتشرز إنك، وهي كيان جديد سيشرف على نشر الاستثمار المكون من تسعة أرقام. لم تكشف الشركة بعد عن مؤيديها، على الرغم من أن متحدثًا باسمها أشار إلى مشاركة بعض أكبر شركات تكنولوجيا المعلومات في كوريا الجنوبية.

وقالت الشركة في الإعلان:

"تخطط هاشد للاستثمار بكثافة في الشركات الناشئة المحلية والخارجية التي ترغب في تحقيق" اقتصاد البروتوكول "، الذي ظهر مؤخرًا كموضوع ساخن، بالإضافة إلى شركات التكنولوجيا في مجال بلوكتشين من خلال تشكيل هذا الصندوق الأول."

وسيستثمر الصندوق في الشركات الناشئة المحلية والعالمية التي تستخدم تقنية بلوكتشين لتعطيل "اقتصاد البروتوكول"، وهو مصطلح شامل يصف المنصات والتطبيقات الناشئة.

تقوم هاشد بتسويق نفسها كفريق من خبراء بلوكتشين الذين يدفعون نحو اللامركزية. وتشمل المحفظة الاستثمارية للشركة العشرات من شركات العملات المشفرة، بما في ذلك مشاريع بلوكتشين البارزة مثل إيثريوم وإيوس وأونتولوجي وأيكون وكايبر نتورك.

تنتشر استثمارات الشركة حاليًا عبر منصات بلوكتشين والبنية التحتية المالية والتطبيقات ودور النشر.

برزت كوريا الجنوبية كمركز لتطوير بلوكتشين وأسواق الأصول الرقمية على الرغم من الإجراءات الصارمة الحكومية على عمليات الطرح الأولي للعملات الرقمية والبورصات المحلية. وفي الآونة الأخيرة، نجحت مجموعة الضغط العملات المشفرة المؤثرة في البلاد في تأخير نظام ضريبي جديد على الأصول الرقمية حتى عام ٢٠٢٢، مما منح الشركات المحلية مزيدًا من الوقت للتكيف مع القواعد.