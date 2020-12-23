عاصفةٌ قادمة بين الهيئات التنظيمية في الدولة ومكتب المراقب المالي للعملة حول ترخيص التكنولوجيا المالية

تام شمس - الأربعاء 23 ديسمبر 2020 11:53 مساءً - تحاول رابطة رائدة لمنظمي الخدمات المصرفية الحكومية حث هيئة الرقابة المصرفية الوطنية في الولايات المتحدة على اتخاذ إجراء فيما يتعلق بمسألة تسجيل التكنولوجيا المالية.

ففي ٢٢ ديسمبر، قال مؤتمر مشرفي البنوك الحكومية (CSBS)، إن الموافقة الوشيكة على ميثاق بنك فيغر تكنولوجي هو جسر بعيد جدًا. يدير فيغر خدمات الإقراض والاستثمار المدعومة من بلوكتشين. وقد أعلن عن طلبه إلى مكتب مراقب العملة للحصول على ميثاق في بداية شهر نوفمبر. في ذلك الوقت، أشار الرئيس التنفيذي مايك كاغني إلى الملاءمة النسبية لميثاق وطني، قائلًا: "سيكون لدينا أكثر من ٢٠٠ ترخيص حكومي العام المقبل بدون مثل هذا الميثاق."

كذلك طرح مكتب المراقب المالي للعملة، وهو مكتب الخزانة المسؤول عن البنوك الوطنية، لأول مرة فكرة المواثيق المصرفية ذات الأغراض الخاصة لشركات التكنولوجيا المالية في عام ٢٠١٦ تحت إشراف المراقب المالي آنذاك توماس كاري. قام المنظمون في الولاية، بما في ذلك مؤتمر مشرفي البنوك الحكومية وإدارة الخدمات المالية في نيويورك (NYDFS)، برفض الاقتراح على الفور متحججين بأنه يتحدى تعريف "البنك"، وكذلك في تجاوز الميثاق الخاص لمكتب المراقب المالي للعملة. حيث يشير مؤتمر مشرفي البنوك الحكومية بحزم إلى عمل مكتب المراقب المالي للعملة على أنه "برنامج ميثاق المنظمات غير البنكية".

ومن منظور مؤتمر مشرفي البنوك الحكومية، ازداد الوضع سوءًا في يوليو من عام ٢٠١٨، عندما قال المراقب المالي آنذاك جوزيف أوتينغ إن مكتب المراقب المالي للعملة كان مفتوحًا لتقديم الطلبات. رفع مؤتمر مشرفي البنوك الحكومية دعوى أخرى في وقتٍ لاحق من ذلك العام.

وفي النهاية رفضت المحكمة القضية على أساس أن: "مؤتمر مشرفي البنوك الحكومية لا يزال يفتقر إلى الصفة وما زالت مزاعمه غير ناضجة". ومع ذلك، في هذا القرار، عزت المحكمة "عدم النضج" إلى حقيقة أنه لا توجد شركات التكنولوجيا المالية قد تقدمت بطلب للحصول على ميثاق، ناهيك عن استلامه.

بعد شهر في الحكم النهائي في قضية إدارة الخدمات المالية في نيويورك، وجد قاضٍ في مانهاتن أن السلطة القانونية لمكتب المراقب المالي للعملة "قد تم تنحيتها فيما يتعلق بجميع المتقدمين في مجال التكنولوجيا المالية الذين يسعون للحصول على ميثاق مصرفي وطني لا يقبل الودائع"، مما وجه ضربة إلى مكتب المراقب المالي للعملة.

ولكن بينما استأنف مكتب المراقب المالي للعملة قضية إدارة الخدمات المالية في نيويورك إلى الدائرة الثانية، يستخدم مؤتمر مشرفي البنوك الحكومية طلب فيغر لمهاجمة البرنامج بأكمله، باحثًا عن:

"الإنصاف التصريحي والأمر الزجري الذي يعلن أن برنامج ميثاق المنظمات غير المصرفية التابع لمكتب المراقب المالي للعملة وميثاق فيغر غير قانوني ويمنع مكتب المراقب المالي للعملة من التماس أو قبول أو الموافقة على طلبات المواثيق غير المصرفية، بما في ذلك تطبيق ميثاق فيغر."

قالت مارغريت ليو، نائبة رئيس مؤتمر مشرفي البنوك الحكومية ونائبة المستشار العام، لكوينتيليغراف أن عمل فيغر الخاص ليس هو المشكلة. فالشركة هي فقط أول شركة تكنولوجيا مالية تصل إلى هذا الحد في ترخيص مكتب المراقب المالي للعملة، الأمر الذي "جعل القضية أكثر من ناضجة". وواصلت قائلة: "التوقيت يتعلق بكون الشركة قدمت طلبًا نهائيًا. فهذا لا يتعلق بفيغر."

محور الجدل هو إذا ما كان الكيان المالي الذي لا يحتفظ بالودائع، مثل فيغر، يمكن اعتباره بنكًا وبالتالي يخضع للاختصاص القضائي الوطني لمكتب المراقب المالي للعملة. في عام ٢٠١٨، أكد إعلان أوتينغ أن مكتب المراقب المالي للعملة لديه بالفعل سلطة تسجيل "الشركات التي تشارك في إحدى الوظائف المصرفية الأساسية (دفع الشيكات، أو إقراض الأموال، أو قبول الودائع)"، دون إلزام تلك البنوك بقبول الودائع بالضرورة. وهذا يحرر تلك البنوك من متطلبات مثل عقد تأمين مؤسسة تأمين الودائع الفيدرالية (FDIC) وربما الإشراف من مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

لكن مؤتمر مشرفي البنوك الحكومية لا يوافق على الأمر. حيث قالت مارغريت ليو لكوينتيليغراف: "نحن نقاضي لنفس السبب الذي جعلنا نقاضي طوال الوقت". "كونك هيئة تنظمية لا يعني أنه عليك إعادة تعريف ماهية البنك." إذ تقول شكوى الأمس:

"لقد تم تسويتها جيدًا من خلال سابقة في المحكمة، والقوانين المصرفية الفيدرالية، وممارسات التأجير التاريخية، من أجل البدء بشكل قانوني في "الأعمال المصرفية" بموجب NBA، يجب على البنك الوطني، على الأقل، الانخراط في تلقي الودائع والتقدم بطلب للحصول على التأمين على الودائع."

من الواضح أن مؤتمر مشرفي البنوك الحكومية ومكتب المراقب المالي للعملة لديهما أفكار مختلفة حول معنى الإطار التنظيمي الموحد.

من جانبه، جعل بروكس مكتب المراقب المالي للعملة منارة لتنظيم العملات المشفرة على المستوى الفيدرالي منذ انضمامه إلى المكتب من الفريق القانوني لكوين بيز في مارس. وعلى الرغم من أن الرئيس ترامب رشحه مؤخرًا ليصبح مراقبًا كاملًا، إلا أن التعيين لا يزال في انتظار تأكيد مجلس الشيوخ. ومع انعقاد الكونغرس الجديد في أقل من شهر، لا توجد حتى الآن أي كلمة حول إذا ما كان مجلس الشيوخ سيرى من المناسب تحديد موعده.