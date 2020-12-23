هيئة الأوراق المالية والبورصات تُظهر بعض الرحمة لشركات الوساطة والتداول التي تتعامل مع توكنات الأوراق المالية

تام شمس - الأربعاء 23 ديسمبر 2020 11:53 مساءً - هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية تستمع إلى المجال.

فوفقًا لإعلان بتاريخ ٢٣ ديسمبر، تستجيب هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لشكاوى الصناعة طويلة الأجل المتمثلة في أنه لا أحد يعرف من يمكنه التعامل مع تداول توكنات الأوراق المالية.

وتطلب هيئة الأوراق المالية والبورصات التعليق على المشكلة ومد يد العون إلى مجال العملات المشفرة. ولعل أبرز ما في الأمر هو أن إعلان الهيئة سيبقي شركات الوساطة والتداول في مأمن من الإنفاذ للسنوات الخمس المقبلة:

"على وجه الخصوص، فإن موقف الهيئة، الذي سينتهي بعد فترة خمس سنوات من تاريخ نشر هذا البيان، هو أن تشغيل شركات الوساطة-التداول التي تعمل في ظل الظروف المنصوص عليها في القسم الرابع لن يخضع لإجراءات إنفاذ من قبل الهيئة."

تتلخص "الظروف" المحددة أساسًا في الحفاظ على توكنات الأوراق المالية محور التركيز الأساسي للعملية وبذل العناية الواجبة فيما يتعلق بالأمن السيبراني والإفصاح عن المعلومات للعملاء، بما في ذلك التأكد من أن كل عميل محتمل يدرك أن شركة الوساطة المعنية تتعامل مع سندات الأصول الرقمية.

إلى جانب الإعلان، تطلب هيئة الأوراق المالية والبورصات تعليقات على عدد من القضايا المتعلقة بالمتطلبات المناسبة لتداول توكنات الأوراق المالية. يشير أحد الأسئلة إلى أن الهيئة تتطلع إلى السماح للمستثمرين باستخدام التوكنات التي لا تعتبر أوراقًا مالية مثل بيتكوين وإيثريوم للدفع مقابل توكنات الأوراق المالية: "هل يجب توسيع هذا الوضع ليشمل استخدام الأصول الرقمية غير الأمنية كوسيلة للدفع مقابل سندات الأصول الرقمية؟"