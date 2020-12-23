هيئة الأوراق المالية البورصات تكشف عن دعوى ضد ريبل، واصفة إياها بأنها "عرض أوراق مالية غير مسجلة بقيمة ١.٣ مليار دولار"

تام شمس - الأربعاء 23 ديسمبر 2020 03:48 صباحاً - اتخذت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية إجراءات قانونية ضد شركة ريبل وكذلك الرئيس التنفيذي لها براد غارلينغهاوس، والمؤسس المشارك كريستيان لارسن.

وفي التهم المرفوعة اليوم في محكمة المقاطعة الفيدرالية في مانهاتن، تزعم الهيئة أن توكن XRP مصنف على أنه أوراق مالية وتتهم ريبل والمديرين التنفيذيين بجمع أكثر من ١,٣ مليار دولار من خلال "أوراق مالية غير مسجلة ومستمرة للأصول الرقمية" إلى بدأ المستثمرون في عام ٢٠١٣. وتزعم هيئة الأوراق المالية والبورصات كذلك أن ريبل وزعت XRP من أجل "خدمات صنع السوق والعمالة" وأن غارلينغهاوس ولارسن أخفقا في تسجيل مبيعات XRP الشخصية، المقدرة بـ ٦٠٠ مليون دولار.

حيث قالت ستيفاني أفاكيان، مديرة قسم الإنفاذ في هيئة الأوراق المالية والبورصات إن "[هذه الإجراءات] حرمت المشترين المحتملين من الإفصاح الكافي عن أعمال XRP وريبل وغيرها من وسائل الحماية الهامة طويلة الأمد التي تعتبر أساسية لنظامنا القوي في السوق العامة".

وبموجب لوائح هيئة الأوراق المالية والبورصات، يجب على الأفراد وشركات العملات المشفرة تسجيل عروضهم مع الهيئة أو بموجب إعفاء إذا كانوا مؤهلين كأوراق مالية. ومع ذلك، تظل التوكنات المؤهلة كأوراق مالية موضوعًا مثيرًا للجدل للغاية. حيث تنتظر صناعة العملات المشفرة توضيحًا من هيئة الأوراق المالية والبورصات أو تشريعات جديدة حول هذا الموضوع لفترة طويلة.

في غضون ذلك، قالت هيئة الأوراق المالية والبورصات إن غارلينغهاوس ولارسن فشلوا في تسجيل XRP عندما كان بمثابة استثمار في ريبل وإثراء الزوج بشكل شخصي. قد تواجه الشركة وقادتها عدم الثقة في مكاسبهم بالإضافة إلى عقوبات مدنية.

اندلعت أخبار دعوى هيئة الأوراق المالية والبورصات القادمة أمس، مما تسبب في انخفاض حاد في سعر XRP - في وقت كتابة المقالة، بلغت قيمة التوكن ٠,٤٥ دولار، بعد أن انخفض بأكثر من ٢٠٪ في الأسبوع الماضي. تناول غارلينغهاوس التهم على تويتر، قائلًا إن هيئة الأوراق المالية والبورصات "صوتت لمهاجمة العملات المشفرة".

حيث قال غارلينغهاوس، مشيرًا إلى إعلان مركز التكنولوجيا المالية التابع للمفوضية أنه سيصبح مكتبًا قائمًا بذاته في وقتٍ سابق من هذا الشهر: "تقوم هيئة الأوراق المالية والبورصات بعكس "تشجيع الابتكار" هنا في الولايات المتحدة". "وهم لا يهاجمون XRP فقط هنا."

كما أوضح عضو مجلس إدارة ريبل والرئيس التنفيذي لشركة إس بي آي هولدينغز "يوشيتاكا كيتاو" إنه "متفائل بأن ريبل سوف تنتصر في الحكم النهائي". كذلك صرح كيتاو أنه يعتقد أن هيئة الرقابة المالية اليابانية "قد أوضحت بالفعل أن XRP ليست أوراقا مالية" وتوقع نتيجة مماثلة من المنظمين الأمريكيين.

بدا ديفيد شوارتز، كبير مسؤولي التكنولوجيا في ريبل، أقل تفاؤلًا من كيتاو عند الرد على التهم على تويتر:

"الولايات المتحدة هي واحدة من البلدان القليلة التي ستقوم فيها الجهات التنظيمية، بعد سنوات من عملك في وضح النهار الكامل وتحديثها بشكل متكرر عن كل ما تفعله، بالتحوّل وإخبارك أنه كان يجب أن تعلم أنك تجاوزت قوانين يتجاوز عمرها عقودًا طوال هذا الوقت. دون أي أساس بالطبع."

أعلن غارلينغهاوس عن إجراء وشيك لهيئة الأوراق المالية والبورصات الليلة الماضية. وفي نوفمبر، قال إنه نظرًا لأن غالبية عملاء ريبل نت موجودون خارج الولايات المتحدة، فإن تعيين الأوراق المالية لن يؤثر بالضرورة سلبًا على الأعمال الأساسية للشركة. في وقتٍ سابق من هذا العام، قال لارسن إن ريبل تفكر في الانتقال إلى خارج الولايات المتحدة وسط إحباط متزايد بسبب الافتقار إلى الوضوح التنظيمي.