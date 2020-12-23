عرض بيتكوين المحدود لا يهم حقًا لأحد المعلقين في الأسواق

تام شمس - الأربعاء 23 ديسمبر 2020 02:43 صباحاً - فازت بيتكوين (BTC) بعدد من الخبراء الماليين الرئيسيين في عام ٢٠٢٠ بعد عام صعب بالنسبة لاقتصاد الولايات المتحدة. ومع ذلك، لا يزال بعض خبراء الأسواق، مثل دينيس غارتمان، متشككين في الأصول الرقمية.

فالذهب وبيتكوين ليسا متكافئين حقًا، وفقًا لمقابلة غارتمان يوم الثلاثاء مع بلومبرغ. حيث قال: "كان الذهب موجودًا منذ آلاف السنين، وبيتكوين موجودة منذ ٢٠ عامًا". وكان غارتمان قد وضع سلسلة تعليقات مالية لمدة ٣٠ عامًا، بعنوان ذا غارتمان ليتر.

ولم تكن بيتكوين موجودة منذ ٢٠ عامًا. نشر ساتوشي ناكاموتو، منشئ الأصل المستعار، إطار العمل المكتوب لبيتكوين في عام ٢٠٠٨، وتم إطلاق الأصل رسميًا على الويب في عام ٢٠٠٩.

قال غارتمان إن "بيتكوين هي ذهب جيل الألفية، وأنا أستوعب ذلك وأفهمه". "لن أفهم أبدًا عملة بيتكوين بقدر ما أستطيع شرائها بسعر ١٠٠٠٠ دولار، أو ١٥٠٠٠ دولار، أو ٢٠٠٠٠ دولار - سأترك ذلك للأشخاص الأكثر حكمة أو ذكاءً أو شجاعة مني"

وحسبما توقع الكثير من قبله، يعتقد غارتمان أن سعر بيتكوين سيتعثر في النهاية. "أخشى أنه في المستقبل غير البعيد، سترفض السلطات النقدية والبنوك المركزية المختلفة في جميع أنحاء العالم، التخلي عن احتكارها للسياسة النقدية وستمشي في يوم واحد وستصبح عملة بيتكوين تساوي صفرًا"، مضيفًا:

"لكن هل يمكن أن يصل إلى ١٠٠٠٠٠ دولار قبل ذلك الحين؟ قال جون ماينارد كينز ذات مرة إن السوق يمكن أن يظل غير منطقي لفترة أطول من قدرتك أو قدرتي على البقاء قادرًا على الوفاء بالديون، ويبدو لي الآن أنه غير منطقي تمامًا".

لم يُظهر غارتمان أي مشاعر سلبية تجاه المشاركين في سوق بيتكوين، موضحًا ببساطة أنه يفضل الذهب على العملة الرقمية. كما ذكر العرض المحدود لعملة بيتكوين والحجج الداعية إلى ارتفاع سعر الأصل المتوقع نتيجة لذلك. وأضاف: "يوجد الآن ما يقرب من ٧٠٠٠ عملة رقمية مختلفة"، مفترضًا:

"هناك عدد لا حصر له من العملات المحدودة، لذلك أعتقد أن المتعة، والبهجة، والحماس بشأن بيتكوين والعملات المشفرة ستذهب في نهاية المطاف".

وعلى الجانب الآخر من مؤشرات غارتمان، استضاف عام ٢٠٢٠ اتجاهًا متزايدًا للاعبين الماليين التقليديين الذين يخصصون رأس المال لعملة بيتكوين.