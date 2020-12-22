المدير العام لتريدينغ فيو يوضح الأساس المنطقي لاستمرار صعود بيتكوين

تام شمس - الثلاثاء 22 ديسمبر 2020 11:55 مساءً - بعد ارتفاعات قياسية في الأسعار بأكثر من ٢٤٠٠٠ دولار لكل عملة، تم توحيد بيتكوين (BTC)، وتراجع السعر قليلًا. وربما يكون الأصل قد توقف في الوقت الحالي، لكن المستقبل لا يزال صعوديًا وفقًا للمدير العام لتريدينغ فيو، بيرس كروسبي.

حيث أوضح كروسبي أنه "في الوقت الحالي، أرى رياحًا معاكسة جدًا لبيتكوين"، مضيفًا:

"قد يبدو الأداء مؤخرًا مكافئًا، لكن لا نتوقع أحداثًا سلبية على المدى القريب. وهذا يجعل من حالة السعر قاعدة صعودية".

اخترقت بيتكوين أعلى سعر له على الإطلاق في عام ٢٠١٧ عند ١٩٨٩٢ دولارًا في ١ ديسمبر ٢٠٢٠ قبل أن يرتد لاحقًا بأكثر من ١٠٠٠ دولار. وبعد الاستقرار، انطلقت بيتكوين في جولة أخرى، حيث تجاوزت ٢٠٠٠٠ دولار ودخلت في اكتشاف الأسعار مع عدم وجود مستويات تاريخية فوقها.

ومنذ الارتفاع الأخير الذي تجاوز ٢٤٠٠٠ دولار، تم تداول أكبر أصول عملة مشفرة بشكل جانبي خلال الأيام العديدة الماضية بعد التراجع قليلًا. في الماضي، أدت فترات تهدئة بيتكوين أحيانًا إلى تدفق الأموال إلى العملات البديلة، مما أدى إلى فترة من التسعير الإيجابي للأصول الرقمية بخلاف بيتكوين. ومع ذلك، لا يزال كروسبي غير متأكد من مشهد العملات البديلة.

حيث قال: "لدي ثقة أقل بالعملات البديلة، لا سيما مع حدوث الدوران إلى "العملات الرئيسية". تشير كلمة" العملات الرئيسية "إلى حصة العملات المشفرة التي تحمل قيمة سوقية كبيرة." يمكننا أن نتوقع الدوران مرة أخرى إلى العملات البديلة في الربيع، ولكن لسوء الحظ بالنسبة لعشاق العملات البديلة، فإن بيتكوين في وضع أقوى نسبيًا".

ويعتبر ماس ميوتشوال ومايكروستراتيجي مثالين على الكيانات المالية السائدة التي قفزت في قطار بيتكوين، واستثمرت مبالغ كبيرة من رأس المال.