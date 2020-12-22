عملة بيتكوين تتجه نحو تقلبات الكريسماس بينما تنتهي صلاحية خيارات ١٠٠ ألف بيتكوين

تام شمس - الثلاثاء 22 ديسمبر 2020 02:52 صباحاً - في تغريدة يوم الإثنين، أفاد موفر بيانات العملات المشفرة سكيو أن ١٠٢٢٠٠ خيار بيتكوين (BTC) ستنتهي يوم الجمعة.

تتيح عقود الخيارات لأصحابها شراء أو بيع بيتكوين بسعر محدد، وهو ما يُعرف بسعر التنفيذ. يحتوي انتهاء صلاحية الجمعة على مجموعات ملحوظة حول سعر التنفيذ البالغ ١٥٠٠٠ دولار وسعر التنفيذ البالغ ٢٠٠٠٠ دولار، وفقًا لسكيو.

تواريخ انتهاء صلاحية خيارات بيتكوين وفقًا لسكيو

يُنظر إلى تاريخ انتهاء عقود خيارات بيتكوين على نطاق واسع على أنه حدث متقلب للعملة المشفرة الرئيسية لأنه، مع اقتراب انتهاء الصلاحية، يقوم أصحاب العقود بتعديل عقودهم. وقد يقرر المتداولون الذين يربحون أيضًا الحصول على تعويضات والتخلص من العملة المشفرة.

تنتهي خيارات بيتكوين يوم الجمعة بسعر التنفيذ، وفقًا لسكيو

ومن المعروف أن مثل هذه الأحداث تسبب تقلبات كبيرة في قيمة بيتكوين. عادة ما يصبح تأثير العقد على سعر بيتكوين أكثر وضوحًا قبل يوم أو يومين تقريبًا من انتهاء الصلاحية.

ارتفع تداول مشتقات العملات المشفرة هذا العام حيث يبحث المزيد من المتداولين والمستثمرين المؤسسيين عن التعرض الإضافي لبيتكوين. في الأسبوع الماضي، بدأت منصة مشتقات العملات المشفرة ديربيت في تقديم عقود بيتكوين الآجلة بسعر تنفيذ بقيمة ١٠٠٠٠ دولار ينتهي في ٢٤ سبتمبر ٢٠٢١. وبعبارة أخرى، يمكن لعشاق بيتكوين الذين يعتقدون أن العملة المشفرة ستصل إلى نقطة انطلاق مكونة من ستة أرقام أخذ هذا الرهان في سوق العقود الآجلة.

تقع بيتكوين حاليًا في خضم سوق صاعد يتم تغذيته جزئيًا من قبل المستثمرين المؤسسيين والصفقات الكبيرة خارج البورصة. حتى مع التقلبات المتوقعة في العقود الآجلة، هناك فرصة جيدة لأن تظل بيتكوين مدعومة جيدًا بالطلب المؤسسي وظهور ما يسمى بالمحافظ غير السائلة - أي العناوين التي أرسلت أقل من ٢٥٪ من بيتكوين التي تلقتها على الإطلاق. يعتقد التحليل التسلسلي أن المحافظ غير السائلة تمتلك ٧٧٪ من ١٤,٨ مليون بيتكوين التي لم يتم فقدها.

من المقرر أن تنتهي صلاحية ما يقرب من ٢,٣ مليار دولار من عقود بيتكوين الآجلة في يوم الكريسماس، مما يمهد الطريق لأسبوع متقلب في سوق العملات المشفرة.