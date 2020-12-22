سييرا كلوب تقود دعوى قضائية ضد مدينة نيويورك لمنع توسيع عمليات تعدين بيتكوين

تام شمس - الثلاثاء 22 ديسمبر 2020 02:52 صباحاً - رفعت العديد من المنظمات دعوى قضائية ضد بلدة توري بنيويورك للموافقة على خطة لتوسيع منشأة تعدين بيتكوين بالقرب من إحدى بحيرات فينغر.

وفي وثائق المحكمة المقدمة يوم الخميس في محكمة ولاية نيويورك العليا، زعمت سييرا كلوب وسينيكا ليك غارديان ولجنة الحفاظ على بحيرات فينغر، وأكثر من ٢٠ من السكان المحليين، أن الحكومة المحلية انتهكت قوانين الولاية بالموافقة على خطة موقع غرينيدج جيل لتوسيع عمليات منشأة تعدين بيتكوين (BTC) الحالية.

وتنص المزاعم في الدعوى على أن غرينيدج تحايلت على القوانين التي تتطلب بيان التأثير البيئي من خلال السعي للحصول على الموافقة التنظيمية "من خلال طلبي موافقة منفصلين ولكن مترابطين". كان لدى سكان نيويورك الذين انضموا إلى الدعوى القضائية أسباب مختلفة لتقديمها إلى سييرا كلوب، بدءًا من شكاوى الضوضاء المحتملة، والتكهنات بأن منشأة التعدين سوف تلوث مياه البحيرة، مما يؤثر سلبًا على الحياة البرية والأنشطة الترفيهية.

تستخدم محطة غرينيدج للطاقة في مدينة دريسدن القريبة خط أنابيب لجلب الغاز الطبيعي مباشرة إلى المحطة، مما يولد الطاقة التي تستهلكها منشأة تعدين بيتكوين الخاصة بها ويقلل التكاليف. تمتلك المنشأة شركة الأسهم الخاصة أطلس هولدينغ وقامت بتركيب ٧٠٠٠ آلة تعدين في العام الماضي.

ووفقًا لمنفذ الأخبار المحلي فينغر ليكس ١، فإن المصنع يعمل "بشكل متقطع فقط وأقل بكثير من قدرته التوليدية" مؤخرًا. تقدمت غرينيدج بطلب للتوسع مع السلطات المحلية، وطلبت السماح لها ببناء وتشغيل أربعة مبانٍ جديدة بمعدات تعدين بيتكوين. وبحسب ما ورد فإن هذه الإضافة للمنشأة ستسمح لغرينيدج بالعمل "بكامل طاقتها، بدوام كامل".

وفي مجلس إدارة المدينة في أكتوبر، ادعت الشركة أن منشأة تعدين بيتكوين "ستظل ثابتة داخل الحدود البيئية التي وضعتها حكومة الولاية والحكومات الفيدرالية."