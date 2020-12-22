سكاي بريدج من سكاراموتشي تقدم طلبًا لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات لإطلاق صندوق بيتكوين

تام شمس - الثلاثاء 22 ديسمبر 2020 02:52 صباحاً - قدم صندوق التحوط سكاي بريدج كابيتال التابع لأنتوني سكاراموتشي، والبالغ عدة مليارات من الدولارات، طلبًا رسميًا مع منظم الأوراق المالية في الولايات المتحدة لإطلاق صندوق بيتكوين (BTC) جديد.

ظهر النموذج "د" للعرض المعفي على موقع هيئة الأوراق المالية والبورصات يوم الاثنين. ويسرد الاقتراح "سكاي بريدج بيتكوين فند إل بي" بصفته المُصدر و "سكاي بريدج بيتكوين فند جي بي إل إل سي كشخص ذي صلة.

ووفقًا للوثيقة، تم تصنيف الصندوق المقترح على أنه "صندوق تحوط". رفضت سكاي بريدج الكشف عن حجم الاستثمار المستهدف، لكن الحد الأدنى من أي مستثمر فردي سيكون ٥٠٠٠٠ دولار.

وسيتم الطرح بموجب لائحة الإعفاء "د" الخاصة بهيئة الأوراق المالية والبورصات، مما يعني أن صندوق بيتكوين المقترح من سكاي بريدج سيكون متاحًا فقط للمستثمرين المعتمدين.

تم تقديم الطلب بعد حوالي ستة أسابيع من إبلاغ سكاي بريدج لهيئة تنظيم الأوراق المالية لأول مرة بنيتها إطلاق صندوق تحوط مرتبط ببيتكوين.

وفي ١٣ نوفمبر، قدمت سكاي بريدج نشرة إصدار إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات، والتي نصت على:

"يجوز لصناديق الاستثمار الاحتفاظ بصفقات طويلة وقصيرة في الأصول الرقمية [...] ويجوز للشركة وصناديق الاستثمار أيضًا الاستثمار في الأوراق المالية للشركات المرتبطة، كليًا أو جزئيًا، بالأصول الرقمية أو تقنيات الأصول الرقمية (بما في ذلك القائمين بالتعدين في الأصول الرقمية وتقنيات الدفع أو الأمن الرقمي أو بورصات تداول العملات المشفرة)، أو التي لها تعرض مباشر أو غير مباشر للتقنيات الناشئة".

برز الاستحواذ المؤسسي والشركات على بيتكوين كواحد من أكبر القصص لعام ٢٠٢٠. حيث ألقت أسماء مثل بول تيودورر جونز وستانلي دركنميلر وجيم كامر بثقلها وراء بيتكوين، بينما دخلت شركات مثل ماس ميوتشوال وروفر إنفستمنت كومبانيز السوق أيضًا. ومن جانب الشركات، قدمت مايكروستراتيجي وسكوير وسايفربنك مساهمات كبيرة في ميزانياتها العمومية في الأشهر الأخيرة.