أنيموكا براندز تسجّل اشتراك مانشستر سيتي في الألعاب والمقتنيات

تام شمس - الثلاثاء 22 ديسمبر 2020 12:53 صباحاً - تعاونت أنيموكا براندز مع نادي كرة القدم الإنجليزي الممتاز مانشستر سيتي ونادي ملبورن سيتي الأسترالي لتطوير الألعاب والمقتنيات استنادًا إلى الفريقين.

حيث أعلن منشور في ٢١ ديسمبر على حساب مان سيتي الرسمي على تويتر عن الشراكة، والتي ستضم فرق الرجال والنساء في النادي، إلى جانب نادي ملبورن سيتي، الذي يمتلكه أيضًا.

ستطور أنيموكا براندز ألعابًا مصغرة لموقع الألعاب، GAMEE. كما ستنشئ مجموعة من بطاقات التداول القابلة للتحصيل لتوزيعها على شركة المقتنيات الرقمية للتوكنات غير القابلة للاستبدال التابعة لها "كويد".

ستكون هناك أيضًا تجارب ألعاب مستوحاة من مانشستر سيتي وملبورن سيتي تم إنشاؤها في ذا ساندبوكس، وهي شركة تابعة لشركة أنيموكا براندز.

هذه ليست أول مشاركة لنادي الدوري الإنجليزي في عالم بلوكتشين. فحسبما أفاد كوينتيليغراف، في أغسطس ٢٠١٩، تعاونت مع شركة سوبربلوك الكورية الجنوبية الناشئة لألعاب كرة القدم على بلوكتشين، لدمج لاعبي مان سيتي في لعبة FC Superstars الابعة لسوبربلوك.

كذلك وقعت أنيموكا براندز على عدد من تراخيص الأسماء الكبيرة من خارج مجال العملات المشفرة التقليدية في محاولة لاستهداف جماهيرها الكبيرة.