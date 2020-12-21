بورصة شيكاغو التجارية تشرح سبب انتظارها لمدة ثلاث سنوات للحصول على عقود إيثريوم الآجلة

تام شمس - الاثنين 21 ديسمبر 2020 11:55 مساءً - أعلنت بورصة شيكاغو التجارية (CME) مؤخرًا عن خطط لإضافة عقود إيثريوم (ETH) الآجلة إلى عروضها - بعد ثلاث سنوات من إطلاق عقود بيتكوين (BTC) الآجلة. حيث أثر تطور السوق على قرار البورصة بالتوسع.

وقد قال أحد ممثلي بورصة شيكاغو التجارية لكوينتيليغراف: "منذ إطلاقنا للمعدل المرجعي لمؤشر سعر عقود إيثريوم الآجلة مقابل الدولار ومؤشر الأسعار في الوقت الفعلي في عام ٢٠١٨، كان هناك نمو كبير في معاملات إيثريوم، وزيادة طلب العملاء على أدوات إدارة مخاطر الأسعار".

وعلى غرار المعدل المرجعي لسعر بيتكوين في بورصة العملات المشفرة، يُظهر المعدل المرجعي لسعر إيثريوم مقابل الدولار ومؤشر الوقت الفعلي بشكل أساسي سعر السوق المتداول لإيثريوم. حيث قال الممثل: "كما هو الحال مع أي منتج أو خدمة جديدة، اتخذنا قرارًا بإطلاق عقود إيثريوم الآجلة بناءً على طلب قوي من العملاء مع حاجة واضحة لذلك". "إن إدراج عقود إيثريوم الآجلة في بورصة منظمة تم اختبارها على مدار الوقت سيساعد على إنشاء منحنى آجل للمستثمرين للتحوط من تعرضهم في السوق النقدية.

أصدرت بورصة شيكاغو التجارية هذا الإعلان يوم ١٦ ديسمبر، مشيرة إلى خطط دخول المنتج إلى السوق في فبراير من عام ٢٠٢١. ومع ذلك، لا تزال اللوائح التنظيمية تؤثر في المعادلة. حيث قال ممثل بورصة شيكاغو التجارية: "نحن نتواصل مع لجنة تداول السلع الآجلة (CFTF) ونعتزم حاليًا التصديق في أوائل الربع الأول".

وصل منتج تداول عقود بيتكوين الآجلة من بورصة شيكاغو التجارية إلى السوق في ١٧ ديسمبر ٢٠١٧ - منذ ما يزيد قليلًا عن ثلاث سنوات. أطلقت البورصة بعد ذلك تداول خيارات بيتكوين في أوائل عام ٢٠٢٠. وقد تلقى كلا المنتجين أرقام حجم كبيرة واهتمامًا ملحوظًا.