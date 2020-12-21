مايكروستراتيجي تشتري في الانخفاض - وتمتلك الآن بيتكوين أكثر من الحكومة الأمريكية

تام شمس - الاثنين 21 ديسمبر 2020 07:55 مساءً - أضافت شركة مايكروستراتيجي لذكاء الأعمال إلى مخزونها من بيتكوين (BTC)، حيث تم شراء ٢٩٦٤٦ بيتكوين بإجمالي ٦٥٠ مليون دولار، بمتوسط ​​حوالي ٢١٩٢٥ دولارًا لكل بيتكوين.

وقد قام الرئيس التنفيذي مايكل سايلور بتغريد الأخبار فور تراجع السعر إلى ٢٢٢٤٧ دولارًا، على الرغم من أنه من غير الواضح إذا ما كان الشراء قد تزامن مع هذا الحدث.

أعلنت مايكروستراتيجي عن نيتها شراء المزيد من بيتكوين في وقتٍ سابق من هذا الشهر ببيع ضمان دين بقيمة ٤٠٠ مليون دولار لجمع الأموال من أجل الشراء. وقد جلب بيع السندات في النهاية ٦٥٠ مليون دولار، والتي تستخدم الآن لشراء بيتكوين حسبما وعدت الشركة.

تمتلك الشركة الآن ما مجموعه ٧٠٤٧٠ بيتكوين، تم شراؤها بمتوسط ​​سعر لكل بيتكوين يبلغ ١٥٩٦٤ دولارًا. وهذا يجعلها خامس أكبر مالك فردي لبيتكوين، متقدمًا بمكان واحد على حكومة الولايات المتحدة، التي يقال إنها تمتلك ٦٩٤٢٠ بيتكوين.

بدأت مايكروستراتيجي رحلتها إلى بيتكوين في أغسطس بشراء ٢١٠٠٠ بيتكوين مقابل ٢٥٠ مليون دولار. وفي ذلك الوقت، ذكرت الشركة أن نيتها كانت اعتماد بيتكوين كعملة احتياطية أساسية لها كتحوط ضد تضخم الدولار الأمريكي.