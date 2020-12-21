مستخدمو ليدجر الذين تم نشر معلوماتهم يتعرضون لخطر الأذى الجسدي

في حين يهدد المستخدمون المتضررون من اختراق كشف عن بيانات ليدجر باتخاذ إجراءات قانونية، قد يتعرض بعض مالكي المحافظ لخطر زيارتهم من قبل المجرمين. ووفقًا لمستخدم ريديت يدعى "u/relephants"، بدأ بعض المستخدمين في تلقي رسائل بريد إلكتروني تهديدية تطالب بدفع مبلغ ٥٠٠ دولار أو قد يتعرضون للهجوم في منازلهم.

ويفتح هذا التطور عامل خطر آخر لمستخدمي ليدجر الذين تم تسريب معلوماتهم الخاصة من قبل المتسلل. وبغض النظر عن الهجمات المنزلية، يتعين على مالكي محافظ ليدجر المتضررين أيضًا التعامل مع عمليات الاستغلال الاحتيالي ومبادلة بطاقة SIM، من بين أمور أخرى.

لا تعتبر السرقات الفعلية المرتبطة ببيتكوين (BTC) غير شائعة، خاصة عندما يكون الضحية معروفًا بحيازته لعملة مشفرة رائجة. وبالعودة إلى سبتمبر ٢٠١٩، أُجبر مليونير نرويجي على القفز من شرفة الطابق الثاني هربًا من اللصوص المسلحين.

يُظهر كشف بيانات ليدجر أيضًا مخاطر التخزين المركزي لبيانات العملاء. وفي الوقت نفسه، تضغط سلطات الولايات المتحدة من أجل الامتثال الأكثر صرامة لممارسات "اعرف عميلك" لأصحاب المحافظ التي لا تقدم خدمات الحفظ.