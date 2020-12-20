خطة التعويض "راب فاينانس" تتخذ خطوات واعدة بعد الاستغلال

تام شمس - الأحد 20 ديسمبر 2020 09:56 مساءً - في منشور مدونة بتاريخ السبت، أعلنت شركة راب فاينانس - أحدث بروتوكول للتمويل اللامركزي (DeFi) لمواجهة استغلال للعقود الذكية - عن خطوات واعدة نحو تعويض المستخدمين بعد هجوم قرض سريع بقيمة ٨ ملايين دولار تقريبًا.

فحسبما أفاد كوينتيليغراف يوم الجمعة، خسر بروتوكول التمويل اللامركزي، الذي يقدم قروضًا ثابتة للعملات على ضمانات توكنات لتجمع السيولة، ٧,٧ ملايين دولار في USDC وDAI عندما استخدم أحد المهاجمين قروضًا سريعة متعددة لإنشاء توكنات تجمع السيولة، والتلاعب في أوراكل سعر راب، واستنزاف خزائن راب المستقرة.

بعد الهجوم، اجتمعت مجموعة من المخترقين الأخلاقيين لمساعدة البروتوكول في تقييم الضرر وإنشاء إصلاح للثغرة - وفي هذه الحالة، استعادة جزء من الأموال المفقودة.

وفي منشور بعنوان "ملخص استغلال واسترداد الأموال"، لاحظ فريق راب أنهم لم يتمكنوا من تصفية قرض المهاجم بسبب قاعدة أوراكل التي تم التلاعب بها، ولكن بمساعدة فريق المخترقين الأخلاقيين تمكنوا من استعادة ضمانات قروض توكنات السيولة المجمعة.

حيث قال الفريق: "منذ ذلك الحين، تم تأمين ضمانات القرض من قبل فريق تمويل راب وسيسمح لنا بإعادة ما يقرب من ٧٥٪ من الأموال المودعة للمستخدمين، وذلك بفضل الدعم من مجتمع إيثريوم والمخترقين الأخلاقيين."

وأوضح المنشور أن الفريق سيوزع الأموال على المستخدمين المتأثرين يوم ٢١ ديسمبر ٢٠٢٠، ودعا المستخدمين للتأكيد بشكل مستقل على صحة لقطة الشاشة التي أخذوها من العناوين.

ضاعف الفريق أيضًا خطة التعويض الكاملة، ووعد بتوزيع توكنات IOU التي سيكون لها بعض المنفعة المستقبلية لتغطية الخسارة المتبقية البالغة ٢٥٪:

"بينما نشعر بالارتياح لاسترداد الأموال المفقودة جزئيًا، فإننا لا نرى هذا إلا كخطوة أولى لتعويض مستخدمي راب فاينانس بالكامل. لهذا السبب سنصدر توكنات Portal IOU لكل مستخدم متأثر. والهدف النهائي من توكن IOU هو استرداد الأموال بالكامل للمستخدمين، وربما حتى منحهم ربحًا مما قاموا بإيداعه في البداية".

يعد تفاني فريق راب لتغطية خسائر المستخدمين بالكامل جزءًا مما قد يصبح اتجاهًا واعدًا عبر بروتوكولات التمويل اللامركزي المستغلة.

وفي مقابلة سابقة مع كوينتيليغراف، قال آلان، وهو مطور أساسي شبه مجهول لشركة كوفر - وهو مشروع يقدم "تغطية" ومنتج مشابه للتأمين لمستخدمي التمويل اللامركزي - إن تحمل المطورين مسؤولية الخسائر سيدفع المجال في النهاية إلى الأمام:

حيث قال: "أعتقد أن البروتوكولات (ومراجعيها) بحاجة إلى البدء في تحمل المسؤولية عن التعليمات البرمجية التي يطرحونها".