خبير تسويق ون كوين في محادثات للاعتراف بالذنب

تام شمس - السبت 19 ديسمبر 2020 11:55 مساءً - وفقًا لتقارير المحكمة الصادرة يوم الجمعة، فإن لاعبًا آخر مشتبه به وراء مخطط ون كوين الاحتيالي سيواجه العدالة الآن.

ففي يوم الجمعة، أبلغ محامي خبير التسويق كارل سيباستيان غرينوود والمدعون العامون الأمريكيون القاضي إدغاردو راموس في مانهاتن أن الجانبين يناقشان حاليًا صفقة إقرار بحق غرينوود، الذي أدين في عام ٢٠١٨ بتهم تتعلق بتورطه في مخطط ون كوين الاحتيالي.

تم وصف غرينوود - الذي يواجه حاليًا خمس تهم بما في ذلك غسيل الأموال والاحتيال والتآمر - في دعوى مدنية سابقة بأنه "الوجه العام لون كوين". كان غرينوود مسؤولًا عن الترويج لون كوين وطلب استثمارات جديدة في المشروع، مما أدى في النهاية إلى الاحتيال وسرقة المليارات من المستثمرين في جميع أنحاء العالم.

وتزعم لائحة الاتهام أن غرينوود "أدلى ببيانات كاذبة وادعاءات كاذبة خدعت الأفراد في جميع أنحاء العالم [...] مما أدى إلى تلقي أكثر من مليار دولار من أموال المستثمرين". عمل المسوق خارج السويد خلال الفترة التي قضاها مع ون كوين، وتم اعتقاله في تايلاند في عام ٢٠١٨.

ويوجد غرينوود في السجن في مانهاتن بينما ينتظر محاكمته أو صفقة محتملة. العقل المدبر وراء ون كوين، روجا "كريبتو كوين" إغناتوفا، لا تزال طليقة.

أثبتت قضية ون كوين وتداعياتها أنها واحدة من أكثر القضايا فوضى في تاريخ العملات المشفرة، ومن المقرر أن يتم عرضها في فيلم يعتمد على الأحداث من بطولة النجمة كيت وينسلت، جنبًا إلى جنب مع سلسلة منفصلة من بي بي سي.

بالإضافة إلى ذلك، على الرغم من التقاضي المستمر، يجب أن يعتبر غرينوود نفسه محظوظًا: فقد تم شطب المحامي الشخصي لإغناتوفا "مارك إس سكوت" في نوفمبر بعد إدانته بغسل الأموال، وتم العثور على اثنين من المسوقين الآخرين المتورطين في الترويج لون كوين مقتولين بعد الإبلاغ عن اختطافٍ في يوليو.