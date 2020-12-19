يوم آخر وأعلى مستوى جديد - بيتكوين تصل إلى ٢٤ ألف دولار في اندفاعة بنهاية الأسبوع

تام شمس - السبت 19 ديسمبر 2020 11:55 مساءً - سجلت بيتكوين (BTC) أعلى مستوى جديد لها على الإطلاق يوم ١٩ ديسمبر حيث واصلت الأسواق تقديم المفاجآت في تداول عطلة نهاية الأسبوع.

سعر بيتكوين يصل إلى أعلى مستوى آخر على الإطلاق

أظهرت البيانات من أسواق كوينتيليغراف و تريدينغ فيو أن زوج بيتكوين مقابل الدولار الأمريكي قد تخطى للتو المستوى القياسي الذي سجله هذا الأسبوع، ووصل إلى ٢٤٢١٠ دولارًا على كوين بيز قبل أن يعكس اتجاهه.

كان التقلب مرتفعًا حيث أن أعلى مستوى سابق على الإطلاق عند ٢٣٧٧٧ دولارًا قد تلاشى قبل أن تبدأ المقاومة مرة أخرى. ووفقًا لبيانات دفتر طلبات الصرف، فإن البائعين جاهزون عند ٢٤٠٠٠ دولار، حيث تشكل هذه المنطقة الآن حاجزًا نفسيًا يتعرض حاليًا للهجوم من المضاربين على الصعود.

مخطط زوج بيتكوين مقابل الدولار على مدى الساعة (كوين بيز). المصدر: تريدينغ فيو

غرد مايكل فان دي بوب المحلل في أسواق كوينتيليغراف قائلًا: "لنذهب، أعلى مستوى آخر على الإطلاق خلال ساعات نهاية الأسبوع؟"، متطلعًا بشدة إلى الطاقة المتجددة في أسواق بيتكوين.

مناطق بيع وشراء تبادل بيتكوين (أبيض = المزيد من الطلبات). المصدر: ماتريال إنديكيتورز

يحذر المتداول من أن ١٨,٥ ألف دولار لا يزال مستوى الدعم الذي ينبغي مراقبته

تستمر هذه الحركة في الاتجاه الذي تطور في الأسابيع الأخيرة، حيث تحدث حركة سعرية كبيرة خلال عطلات نهاية الأسبوع وليس بشكل صارم خلال الأسبوع.

وفي غضون ذلك، حث فان دي بوب يوم السبت على توخي الحذر، مجادلًا بأن الدعم الحاسم لا يزال أقل بكثير على مخطط زوجبيتكوين مقابل الدولار عند ١٨٥٠٠ دولار.

ولخص "مثل هذه الارتفاعات العمودية ليست مستدامة لفترة طويلة. وبالتالي، سيحدث التصحيح في مرحلة ما. ومع ذلك، فإن توقع حدوث ذلك ليس محددًا حيث قد تصل عملة بيتكوين بسهولة إلى ٣٠ ألف دولار ثم ترى تصحيحًا بنسبة ٣٠٪"، حسبما أوجز.