تام شمس - الجمعة 18 ديسمبر 2020 08:56 مساءً - تبحث وزارة الخزانة الأمريكية عن مشورة الخبراء بشأن العملات المشفرة لمواجهة التحديات القانونية المرتبطة بالصناعة.
حيث نشر مكتب وزارة الخزانة الأمريكية، شبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية (FinCEN)، طلبي عمل لاثنين من مسؤولي سياسة العملات المشفرة. وتسعى الوكالة للحصول على الخبرة المهنية في الجرائم المتعلقة بالأصول الرقمية.
يستهدف الإعلان المنشور يوم ١٢ ديسمبر لمنصبين بدوام كامل ودائم خبراء متخصصين في التهديدات والمخاطر المتعلقة بالتمويل المرتبط بالعملات المشفرة من أجل "المساعدة في تطوير استجابات السياسات لهذه التحديات". وتتوقع شبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية أن يقوم مسؤولو السياسة الجدد بتقديم رؤى حول مجموعة واسعة من المجالات مثل الهوية الرقمية والتكنولوجيا التنظيمية والمالية.
وقالت الهيئة إن وظائف GS-١٤ وGS-١٣ تتطلب سنة واحدة على الأقل من الخبرة المتخصصة بمستوى ذي صلة من الصعوبة، وفقًا لمستويات الرتب في الخدمة الفيدرالية. وقد حددت شبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية أن الراتب لكلا المنصبين يتراوح من ١٠٢٦٦٣ دولارًا إلى ١٥٧٧٠٩ دولارًا في السنة.
أكدت شبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية أنها تتوقع من الخبراء الجدد أداء "مهام معقدة وحساسة للغاية" تتعلق بالعملات المشفرة، بما في ذلك إصدار الإرشادات والتوجيهات الأخرى للمؤسسات المالية.
وتوضح الخطوة الأخيرة التي اتخذتها شبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية على ما يبدو أن السلطة تستجيب إلى حدٍ ما لتعليقات الصناعة حول الحظر المشاع لما يسمى محافظ العملات المشفرة "المستضافة ذاتيًا" من قبل وزارة الخزانة الأمريكية.
كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الخزانة الأمريكية تخطط لتوظيف مسؤولي سياسة عملات مشفرة لمكافحة جرائم الصناعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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