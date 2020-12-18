مجموعة ضغط العملات المشفرة تنظر في اختيارات بايدن المثالية لهيئة الأوراق المالية والبورصات ولجنة تداول السلع الآجلة ومكتب المراقب المالي للعملة

تام شمس - الجمعة 18 ديسمبر 2020 11:55 صباحاً - يبدو أن مجموعة ضغط العملات المشفرة متفائلة بحذر بشأن اختيارات بايدن المحتملة لقيادة البيئة التنظيمية للولايات المتحدة.

وهذا وفقًا لمناقشة يوم الخميس استضافتها مختبرات TRM، والتي تضم المديرين التنفيذيين لرابطة بلوكتشين وكوين سنتر - كريستين سميث وجيري بريتو على التوالي. حيث دخل الاثنان في نقاش حول من يأملون أن ترشحه إدارة بايدن للوكالات التنظيمية الكبرى مثل هيئة الأوراق المالية والبورصات، ولجنة تداول السلع الآجلة ومكتب المراقب المالي للعملة، بالنظر إلى أن جانيت يلين تبدو وكأنها ضمنت الحصول على المنصب الأعلى في وزارة الخزانة الأمريكية.

وقالت سميث إنها تأمل في المزيد من المنظمين الذين عملوا جنبًا إلى جنب مع صناعة العملات المشفرة، على غرار رئيس مكتب المراقب المالي للعملة الحالي براين بروكس. وقد أوضحت أنه على الرغم من الوصمة المستمرة المحيطة بالمجال، فإن المحترفين القانونيين الفعليين الذين يقومون بذلك هم مجموعة مثيرة للإعجاب:

"إذا نظرنا إلى المهنيين التنظيميين، والمستشارين العامين الذين يعملون في مجال العملات المشفرة، فهؤلاء أشخاص موهوبون جدًا عملوا في الحكومة سابقًا، وعملوا في شركات محاماة كبرى، ولديهم تفكير عميق، مما يجعلهم محترفين فيم يقومون به مع الخبرة اللازمة للقيام بالأمور بشكل صحيح."

ومع ذلك، لم تذكر سميث شخصًا معينًا. وبالمثل، لم تتضمن قائمة أمنيات بريتو لمفوض جديد في هيئة الأوراق المالية والبورصات اسمًا، بل تتضمن بعض التفاهمات الأساسية حول العملات المشفرة: "من الناحية المثالية، هناك شخص يفهم التكنولوجيا ويفهم الإمكانات، ويفهم المخاطر، وشخص يدرك أنهم ليسوا جهة تنظيمية احترازية."

وكان بريتو متفائلًا بأن "هذا شيء يجب أن تكون إدارة بايدن قادرة على تحقيقه.

في الشهر الماضي، كان كل من رابطة بلوكتشين وكوين سنتر جزءًا من معارضة صريحة للمحادثات خلف الكواليس في وزارة الخزانة، والتي كانت تتطلع إلى مهاجمة المحافظ المستضافة ذاتيًا. وقد جذبت نفس القضية انتباه الكونغرس. ففي محادثة اليوم، صنف كل من بريتو وسميث هذا التهديد كأولوية قصوى لعملياتهما الحالية. حيث قالت سميث اليوم إنه "حتى الصيف الماضي، لم تكن الصناعة قلقة بشكل خاص بشأن هذه المشكلة."

واعتقد بريتو أن ليبرا من فيسبوك، التي أعيدت تسميتها مؤخرًا إلى ديم، هي التي لفتت الانتباه الجديد إلى التعاملات من نظير لنظير، من أشخاص ليسوا على دراية بمحافظ بيتكوين أو إيثريوم التي كانت تستخدم نفس التكنولوجيا منذ فترة طويلة. وقال بريتو: "إنه شيء كانت وكالات إنفاذ القانون على علم به وكانت مرتاحة له، وهو شيء كانت شبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية على دراية بالأمر وكانت تشعر بالارتياح تجاهه، ولكن أعتقد أن جهات أخرى من الحكومة قد تفاجأت بالأمر".