ألا تعتقدون أن المعروض من بيتكوين محدود؟ ربما أنتم لا تفهمون التكنولوجيا

تام شمس - الجمعة 18 ديسمبر 2020 02:52 صباحاً - أدى ارتفاع سعر بيتكوين (BTC) إلى ظهور جميع أنواع التعليقات. وعلى الرغم من أن الكثيرين يحملون لونًا صعوديًا، إلا أن بعض الناس ما زالوا يشكون في العملة المشفرة كمخزن جديد القيمة. حيث وصف ديفيد روزنبرغ، كبير الاقتصاديين والاستراتيجيين، وكذلك رئيس شركة روزنبرغ ريسرش آند أسوشيتس، مؤخرًا عرض الذهب بأنه أكثر قابلية للتنبؤ به من بيتكوين.

وأوضح روزنبرغ في مقابلة بلومبرغ يوم الخميس قائلًا إنه "يبدو أن الجميع يعتقدون أننا سنصل إلى الحد الأقصى البالغ ٢١ مليونًا لقيود العرض، ولكن لا يوجد حقًا في البروتوكول ما يشير إلى أن المعروض من بيتكوين لا يمكن أن يرتفع بمجرد أن نصل إلى هذا الحد".

يُعد عرض بيتكوين الذي يبلغ ٢١ مليونًا أحد أكبر نقاط البيع كمخزن للقيمة. كذلك يحتوي الأصل على تدفق ثابت من بيتكوين يدخل في التداول ويستمر حتى يصل هذا العرض إلى ٢١ مليون. وقد كتب ساتوشي ناكاموتو، منشئ بيتكوين، هذه المعلمات في تعليمات بيتكوين البرمجية.

من ناحية أخرى، يعتمد الذهب على عدد من العوامل. حيث يظل العرض النهائي غير مؤكد إلى حدٍ ما، لا سيما بالنظر إلى التطورات التكنولوجية التي قد تؤدي إلى تعدين الذهب بسعر أرخص أو المزيد من الاكتشافات.

وادعى روزنبرغ أن "الشيء الوحيد الذي نعرفه عن الذهب هو أننا نعرف منحنى عرض الذهب على وجه اليقين". وأضاف قائلًا: "نحن لا نعرف منحنى العرض المستقبلي لعملة بيتكوين". "الناس يعتقدون أنهم يعرفون، لكنهم لا يعرفون حقًا."

كما وصف الخبير الاقتصادي بيتكوين بأنها "فقاعة ضخمة"، قائلًا إن الناس لا يفهمون عرض الأصل أو منشئه. وقال "إنها عملية مزدحمة للغاية مع سياسة اتباع القطيع الكلاسيكية".

وفي الوقت نفسه، يبدو أن العمالقة الماليين الرئيسيين الآخرين لديهم فهم أفضل للأصل وتأثير ندرته، حيث يقومون بتخزين مبالغ من بيتكوين كجزء من اتجاه الشراء المؤسسي.