مجلس العملات المشفرة التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي يستكشف المنفعة التي تتجاوز "المضاربة السعرية" في المراجعة الافتتاحية

تام شمس - الجمعة 18 ديسمبر 2020 02:52 صباحاً - نشرت مجموعة العمل الخاصة بالعملات المشفرة التابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي مراجعتها الافتتاحية يوم الخميس - وهي الخطوة الأولى في توصيل تطبيق الأصول الرقمية في مجال التمويل وما يتجاوزه.

ففي تقرير من ٣٨ صفحة، يسلط مجلس المستقبل العالمي للعملات المشفرة التابع للمنتدى الضوء على حالات الاستخدام المختلفة للأصول الرقمية "بما يتجاوز السعر والمضاربة". وتنص المقدمة، التي كتبها ميلتيم ديميرورز من كوين شيرز ورئيس قسم العملات المشفرة في فيزا "كوي شيفلد"، على ما يلي:

"أنشأ المجلس [...] هذا الكتيب لتسليط الضوء على قائمة غير شاملة للشركات والبروتوكولات والمشاريع التي تمثل تنوع حالات الاستخدام التي يمكن تمكينها بواسطة العملات المشفرة والشبكات التي تقوم بتشغيلها."

ويتم سرد العشرات من العملات المشفرة في التقرير عبر ملخصات من صفحة واحدة تحدد أهداف المشروع واستراتيجية التنفيذ والمقاييس الرئيسية. تنقسم المشاريع إلى أربع فئات: أصول عمملات مشفرة من الطبقة الأساسية، وبروتوكولات الطبقة الثانية، والمنتجات والخدمات المالية، والتطبيقات والخدمات غير المالية.

وكما قد يتوقع المرء، يتم إدراج بيتكوين (BTC) وإيثريوم (ETH) وريبل (XRP) كأصول طبقة أساسية، إلى جانب تيزوس (XTZ) وسيلو (CELO) وفايلكوين (FIL) وزي كاش (ZEC) وأرويف (AR).

ومن بين التطبيقات غير المالية الواردة في التقرير جاء صندوق كريبتو فند لليونيسيف وبرنامج الغذاء العالمي.

ويتألف المجلس المخصص للمدعوين فقط من ٣٠ ممثلًا من مختلف الصناعات ويتضمن أعضاء لا يشاركون وجهة نظر موحدة للأصول الرقمية. مع وجود براد غارلينغهاوس وجوزيف لوبين وكاثرين كولي من بين الأعضاء.

ويقول المجلس على موقعه الرسمي على الإنترنت إنه يخطط "للعمل على منتجات المعرفة التقنية للمنظمين وصانعي السياسات لتوجيه مبادرات أفضل للحوكمة وبناء القدرات والمشاريع الأخرى ..."

قام المنتدى الاقتصادي العالمي بتوسيع نطاق أبحاثه في الأصول الرقمية. وفي الشهر الماضي، أصدر المنتدى تقريرًا يروج لتقنية بلوكتشين باعتبارها حجر الزاوية في المسؤولية البيئية والاجتماعية.