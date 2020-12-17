إيثريوم تصل إلى أعلى مستوى في عام ٢٠٢٠ مع تجاوز سعر بيتكوين ٢٢ ألف دولار

تام شمس - الخميس 17 ديسمبر 2020 10:55 صباحاً - في حين تواصل بيتكوين الارتفاع إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق، سجلت إيثريوم أيضًا أعلى مستوياتها منذ بداية العام بعد الأخبار التي تفيد بأن بورصة شيكاغو التجارية تخطط لإطلاق عقود إيثريوم الآجلة في عام ٢٠٢١.

ارتفعت بيتكوين إلى ارتفاعات جديدة يوم ١٦ ديسمبر، حيث ارتفعت بنسبة ١٠ ٪ في يوم واحد من ١٩١٤٠ دولارًا إلى ٢١٣٤٠ دولارًا. وقد شهد ١٧ ديسمبر تمديد بيتكوين للارتفاع بنسبة ٤٪ أخرى حتى الآن - حيث يبحث السوق حاليًا عن دعم بالقرب من ٢١٨٠٠ دولار بعد تسجيل قمة محلية قدرها ٢٢١٦٠ دولارًا.

وفي حين يبدو أن العديد من المتداولين ملتصقون بمخططات بيتكوين، ارتفعت إيثريوم أيضًا إلى مستويات قياسية سنوية جديدة بعد ارتفاعها بنسبة ٨,٥٪ أمس. ارتفع السعر اليوم إلى أعلى مستوى محلي يبلغ ٦٥٦ دولارًا في بيتميكس، حيث تحوم الأسواق حاليًا بنسبة نصف بالمائة فوق سعر إغلاق الأمس البالغ ٦٤٠ دولارًا.

جاء الارتفاع في أعقاب الأخبار التي تفيد بأن بورصة شيكاغو التجارية تعتزم إطلاق عقود إيثريوم الآجلة في عام ٢٠٢١ بانتظار الموافقة التنظيمية. وقد استشهدت بطلب قوي من العملاء على المنتج.

أطلقت بورصة شيكاغو التجارية عقود بيتكوين الآجلة في ديسمبر ٢٠١٧، والتي أشعلت موجة الصعود التاريخية لذلك العام.

ويتوقع البعض تحركات أكبر صعودًا حتى بالنسبة لإيثريوم. حيث أشار مستخدم تويتر "Altcoin Sherpa" إلى أن إيثريوم قد بدأت مسيرات على مدى عدة أشهر في ديسمبر والتي شهدت مكاسب بنسبة ١٠٠٪ على الأقل لكل من السنوات الثلاث الماضية. على هذا النحو، يتوقع المحلل أن تتجاوز قيمة إيثريوم ١٠٠٠ دولار قريبًا لأول مرة منذ عام ٢٠١٧.

حيث توقع مناصر إيثريوم "wolfofethereum.eth" أن "عرض إيثريوم بالدولار قد بدأ للتو"، مسلطًا الضوء على أن إيثريوم قد تفوقت على بيتكوين بنسبة ١٨٥٪ خلال الاثني عشر شهرًا الماضية.كما نشر أنتوني ساسانو من ست بروتوكول صورة تقارن مقاييس إيثريوم عندما تجاوزت ٥٠٠ دولار آخر مرة والوضع اليوم - مشيرًا إلى زيادة بنسبة ٩٠٠٪ في المطورين النشطين، وزيادة بنسبة ٨٠٪ في عدد المعاملات على مدار ٢٤ ساعة، وزيادة بنسبة ٦٠٪ في العناوين النشطة، و١٥٠٪ زيادة في معدل هاش الشبكة.

تقع صفقات بيع إيثريوم مقابل بيتكوين على بيتفينكس حاليًا عند أدنى مستوياتها القياسية، مما يشير إلى أن الأسواق تتوقع أن يحقق إيثريوم مكاسب على بيتكوين في المستقبل المنظور. وقد وصلت صفقات شراء إيثريوم مقابل بيتكوين إلى أعلى مستوى لها منذ فبراير ٢٠١٨.