سؤالٌ في الإقرار الضريبي لدائرة الإيرادات الداخلية يثير الحيرة والقلق لدى مستخدمي العملات المشفرة

تام شمس - الخميس 17 ديسمبر 2020 10:55 صباحاً - اتجه مستخدمو العملات المشفرة في الولايات المتحدة إلى تويتر للتعبير عن ارتباكهم وإحباطهم بشأن صياغة سؤال حول العملات الافتراضية في نموذج الإقرار الضريبي لهذا العام.

ففي ١١ ديسمبر، نشرت مصلحة الضرائب الأمريكية نموذجًا جديدًا للإقرار ١٠٤٠ للسنة الضريبية ٢٠٢٠ والذي يجب تقديمه من قبل جميع دافعي الضرائب الأمريكيين. وهو يحتوي على السؤال التالي:

"في أي وقت خلال عام ٢٠٢٠، هل تلقيت أو بعت أو أرسلت أو استبدلت أو اكتسبت أي مصلحة مالية بأي عملة افتراضية؟"

ويشبه سؤال العملة الافتراضية السؤال الذي ظهر لأول مرة في إقرار ٢٠١٩، ولكن تم وضعه هذا العام بشكل أكثر بروزًا بالقرب من الجزء العلوي من النموذج. ويجب الرد عليه من قبل كل شخص يقدم إقرارًا ضريبيًا بأمانة تحت طائلة عقوبة الحنث باليمين،

وقد شبّه المحاسب رايان لوسي، نائب رئيس شركة الخدمات الضريبية PIASCIK، السؤال بالفخ. حيث قال لياهو إن "مصلحة الضرائب تقوم فقط بجمع البيانات وتغيير الإقرارات لتصبح الإجابة بشكل أكثر صراحةً، وتضع الفخ حتى تتمكن من تنفيذ إجراءاتها في السنوات القادمة".

وكان عدم وجود إرشادات واضحة حول تعريف "العملة الافتراضية" قد ترك بعض مستخدمي العملات المشفرة في حيرة من أمرهم. حيث سأل تيموثي بيترسون، مدير الاستثمار من كين آيلاند غلوبال ماكرو "إذا حددت" لا "، فهل يعتبر ذلك ارتكابًا لشهادة الزور عل الرغم من أنه لم يتم تعريفها؟"

بينما تساءل آخرون عما إذا كانت أفعالهم المتعلقة بالعملات المشفرة قد تم وصفها بدقة في قائمة الإجراءات المطروحة في السؤال. حيث شبّه أحد اختصاصيي الضرائب المشفرة السؤال بأنه "فخ الحنث باليمين".

وقد صرح شيهان شاندراسيكيرا، رئيس الإستراتيجية الضريبية في CoinTracker.io، لكوينتيليغراف أنه قد تكون هناك مواقف لا يعرف فيها مستخدم العملات المشفرة كيفية تقديم إجابة صادقة على السؤال، نظرًا للتعليمات المحدودة المقدمة حتى الآن حول هذه المشكلة.

"على سبيل المثال، إذا كان أحد المعالين يمتلك عملة مشفرة أو كان لديك استثمار في كيان يتعامل مع العملة المشفرة، فنحن لا نعرف ما إذا كانت هاتان الحالتان تندرجان ضمن فئة" المصلحة المالية "أم لا."

ويشير شاندراسيكيرا أنه على الرغم من أن مصلحة الضرائب الأمريكية لم تصدر بعد الإرشادات النهائية للإقرار ١٠٤٠ لهذا العام، إلا أن هناك بعض الإرشادات والتعليمات الخارجية المتاحة حول كيفية تقديم إجابة مناسبة. وبقدر ما يتعلق الأمر بالأسئلة التي لم تتم معالجتها، فهي مسألة انتظار لمعرفة إذا ما كانت مصلحة الضرائب تضيف إرشادات إضافية.