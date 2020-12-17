سعر بيتكوين يصل إلى ٢١٥٦٩ دولارًا بينما يفوت ديف بورتنوي فرصة ريح ١٦٠ ألف دولار

تام شمس - الخميس 17 ديسمبر 2020 10:55 صباحاً - تجاوز سعر بيتكوين ٢١٠٠٠ دولار لأول مرة في التاريخ يوم ١٦ ديسمبر، بعد فترة ليست طويلة من كسر العملة المشفرة للعتبة النفسية البالغة ٢٠٠٠٠ دولار.

المخطط الأسبوعي لزوج بيتكوين مقابل الدولار. المصدر: تريدينغ فيو

جاء الارتفاع الأخير إلى ٢١٥٦٩ دولارًا على كوين بيز في حوالي الساعة ١١:١٥ مساءً بالتوقيت العالمي المنسق، مما يعني أن المستثمر المؤسسي مايكروستراتيجي قد شهدت مضاعفة حيازاتها منذ إعلانها عن اعتماد بيتكوين (BTC) كأصل احتياطي في سبتمبر، عندما كان السعر أقل من ١١٠٠٠ دولار.

ومع ذلك، لم يكن حظ كل المستثمرين جيدًا. حيث قال ديف بورتنوي، مؤسس بارستول سبورتس، إنه باع ممتلكاته من بيتكوين في أغسطس وربما خسر أكثر من مائة ألف من الأرباح. أفاد بورتنوي عن شرائه ما لا يقل عن ٢٠٠٠٠٠ دولار في بيتكوين في ١٣ أغسطس - عندما كان السعر أقل من ١٢٠٠٠ دولار. وتبلغ قيمة نفس المبلغ من بيتكوين أكثر من ٣٦٠٠٠٠ دولار اليوم، مع ارتفاع السعر بنسبة ٨٠٪.

كما توقع أليكس ماشينسكي، الرئيس التنفيذي لشركة سيلسيوس نتورك، أن السعر من المحتمل أن ينخفض ​​قريبًا، مما يوفر فرصة للشراء.

حيث قال: "يرجى الهدوء، لأننا سنزور مستوى ٢٠ إلى ٢٢ ألف دولار على الأقل عشرات المرات قبل أن نخترق نطاق ٣٠ ألف دولار لاحقًا في عام ٢٠٢١".

"أعتقد أننا سنعيد أيضًا اختبار المستويات من ١٤ إلى ١٦ ألف دولار أمريكي إما خلال عطلة نهاية الأسبوع بأحجام تداول منخفضة أو مع ظهور أخبار سيئة في الشارع. ومن المحتمل أن تكون هذه هي المرة الأخيرة التي يحظى فيها معظمنا بفرصة شراء بيتكوين أقل من ٢٠ ألف دولار مرة أخرى."

مع النشاط الصعودي اليوم، شهد المستثمرون الذين قاموا ببيع الأصول المشفرة تصفية صفقاتهم. ووفقًا لبيانات من منصة تداول العملات المشفرة بايبيت، تمت تصفية أكثر من ٦٣٠ مليون دولار من عملة بيتكوين في آخر ٢٤ ساعة. كما ذكرت شركة غلاسنود أنه كان هناك ما يقرب من ٩٥ مليون دولار في عمليات تصفية لعقود بيتكوين الآجلة على منصة تداول العملات الرقمية الرئيسية باينانس في غضون ساعة واحدة فقط في وقت مبكر اليوم:

وصل سعر بيتكوين إلى ٢١٣٢٩ دولارًا في وقت كتابة المقالة، بعد أن ارتفع بنسبة ٩,٧٪ خلال آخر ٢٤ ساعة.