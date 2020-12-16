تطبيق التداول الصديق للعملات المشفرة "روبن هود" يواجه دعوى قضائية من إحدى الهيئات التنظيمية للأوراق المالية

تام شمس - الأربعاء 16 ديسمبر 2020 07:53 مساءً - يقال إن منظمي الأوراق المالية في ماساتشوستس يستعدون لتقديم شكوى ضد روبن هود، وهي منصة تداول رئيسية صديقة للعملات المشفرة.

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال يوم الأربعاء، زعم المنظمون في ولاية ماساتشوستس أن تسويق روبن هود استهدف بشكل غير قانوني المستثمرين عديمي الخبرة.

ووفقًا لمسودة نهائية لشكوى إدارية مؤلفة من ٢٠ صفحة تمت مراجعتها من قبل وول ستريت جورنال، قال ذراع الإنفاذ لقسم الأوراق المالية في ماساتشوستس إن روبن هود عرّضت مستثمري ماساتشوستس إلى "مخاطر تداول غير ضرورية" من خلال "التقصير كثيرًا في الوفاء بالمعيار الائتماني". وأشار التقرير إلى أن السلطات تتوقع تقديم الشكوى يوم الأربعاء.

ووفقًا لوول ستريت جورنال، جاءت الشكوى من مكتب ويليام غالفين، سكرتير كومنولث ماساتشوستس. وبحسب ما ورد قال غالفن إن مكتبه قدم شكوى لحماية المستثمرين الشباب في ماساتشوستس. حيث أوضح أن منصة تداول روبن هود "مقدّمة على أنها نوع من الألعاب التي قد تتمكن من الفوز بها". وبحسب ما ورد كان لدى روبن هود ما يقرب من ٥٠٠٠٠٠ عميل في ماساتشوستس اعتبارًا من أوائل ديسمبر، وبلغ إجمالي الحسابات أكثر من ١,٦ مليار دولار.

وقد أخبر متحدث باسم روبن هود كوينتيليغراف أن الشركة لم تر الشكوى:

"لقد فتحت روبن هود الأسواق المالية لجيل جديد من الأشخاص الذين كانوا مستبعدين في السابق. ونحن ملتزمون بالعمل بنزاهة وشفافية وبالامتثال لجميع القوانين واللوائح المعمول بها. نحن لم نر الشكوى، لكننا سنواصل العمل بشكل وثيق وتعاون مع جميع المنظمين لدينا".

حتى وقت كتابة المقالة، لم تسجل المحاكم استلام الشكوى.

عانت شركة روبن هود من فترة مضطربة في عام ٢٠٢٠. ففي يونيو، نشرت مجلة فوربس قصة مأساوية عن وفاة أليكس كيرنز البالغ من العمر ٢٠ عامًا، والذي انتحر بعد أن رأى رصيدًا سلبيًا قدره ٧٣٠ ألف دولار في تطبيق روبن هود الخاص به. وقد أصدر مؤسسو روبن هود بعد ذلك بيانًا تعهدوا فيه بتشديد معايير الأهلية والموارد التعليمية والترقيات لواجهة المستخدم الخاصة بالمنصة لتداول العملاء.