 سعر بيتكوين يصل إلى ٢٠ ألف دولار لأول مرة في التاريخ

تام شمس - الأربعاء 16 ديسمبر 2020 07:53 مساءً - وصل سعر بيتكوين (BTC) إلى ٢٠٠٠٠ دولار لأول مرة في التاريخ في ١٦ ديسمبر. ويأتي هذا الإنجاز التاريخي بعد أكثر من أسبوعين بقليل من كسر أعلى مستوى سابق له على الإطلاق.

المخطط الأسبوعي لزوج بيتكوين مقابل الدولار. المصدر: تريدينغ فيو

في الوقت نفسه، يختلف هذا الارتفاع عن عام ٢٠١٧ نظرًا لعدة أسباب يمكن أن تساعد بيتكوين في الارتفاع أكثر. ويتضمن ذلك الطلب المؤسسي المتزايد، والتصور المتزايد بين المستثمرين بأن بيتكوين هي مخزن للقيمة، وأساسيات الشبكة الأقوى.

الطلب المؤسسي يغذي ارتفاع بيتكوين

في ديسمبر ٢٠١٧، أشارت البيانات إلى أن المستثمرين الأفراد والمستثمرين العاديين كانوا وراء ارتفاع بيتكوين. وفي ذلك الوقت، تم إطلاق عقود بيتكوين الآجلة لبورصة شيكاغو التجارية وكان هناك نقص في أدوات الاستثمار المؤسسي.

وبالتالي كان الارتفاع مدفوعًا في الغالب من قبل المستثمرين الأفراد، الذين توقفوا بشكل مفاجئ بعد عمليات بيع قوية بسبب الحيتان.

هذه المرة، تشهد المنصات التي تركز على المستثمرين المؤسسيين زيادة هائلة في نشاط التداول. فعلى سبيل المثال، حقق سوق عقود بيتكوين الآجلة على بورصة شيكاغو التجارية مؤخرًا فائدة مفتوحة بقيمة ١,٢٧ مليار دولار، حيث احتلت المرتبة التالية مباشرة بعد أوكي إكس كثاني أكبر منتج في سوق بيتكوين العالمي.

ومن غير المرجح أن يستثمر المستثمرون المؤسسيون في بيتكوين باستراتيجية قصيرة المدى. إذ ينظر الكثيرون إليها بشكل متزايد على أنها مخزن رقمي ذي قيمة وبديل للذهب.

وحسبما أفاد كوينتيليغراف سابقًا، يشير الارتفاع في زيادات صندوق بيتكوين ترست الخاص بغرايسكيل إلى أن المؤسسات تبحث بشكل متزايد عن التعرض لبيتكوين وتدفع أعلى من سعر السوق الفوري للحصول على هذا الامتياز.

يُنظر إلى بيتكوين بشكل متزايد على أنها مخزن للقيمة

بدأت المؤسسات والمستثمرون ذوو الثروات العالية في الاعتراف بعملة بيتكوين كمخزن للقيمة وأصل تخزيني.

حيث بدأت مايكروستراتيجي، وهي الشركة المدرجة في البورصة في الولايات المتحدة اشترت ما قيمته ٤٥٠ مليون دولار من بيتكوين في وقت سابق من هذا العام، اتجاهًا دفع المؤسسات الأخرى إلى تخصيص رأس مالها في بيتكوين.

فتصور بيتكوين كتحوط ضد التضخم ومخزن ثابت للقيمة يمكن أن يجعل بيتكوين مرغوبة من القطاع المالي الأوسع على المدى المتوسط ​​إلى الطويل. حيث قال مايكل سايلور، الرئيس التنفيذي لشركة مايكروستراتيجي:

"بيتكوين هي أفضل الأصول الاحتياطية في العالم والشبكة النقدية المهيمنة الناشئة. فهي الحل لمشكلة مخزن القيمة التي يواجهها كل فرد وشركة وحكومة على وجه الأرض. ومع ظهور هذه الأخبار، سيتغير العالم للأفضل".

في الوقت نفسه، قلل أداء بيتكوين من أداء الذهب هذا العام مرة أخرى بالإضافة إلى مؤشرات إس وبي ٥٠٠، على الرغم من أن المعدن الثمين والمؤشرات قد كسرت أعلى مستوياته على الإطلاق هذا العام.

أداء بيتكوين مقابل الذهب مقابل أداء إس وبي ٥٠٠ ٢٠٢٠. المصدر: Ecoinometrics

وبالتالي، فليس من المستغرب أن تأخذ وول ستريت الآن عملة بيتكوين بجدية أكبر مما كانت عليه في عام ٢٠١٧. تم الكشف عن مزيد من الأدلة على ذلك في ٣ ديسمبر، عندما أعلن مؤشر إس وبي ٥٠٠ عن خططه لطرح مؤشرات العملات الرقمية الخاصة به في العام المقبل.

أساسيات بيتكوين أقوى من أي وقتٍ مضى

حسبما ذكر كوينتيليغراف، فإن أساسيات بيتكوين أقوى من أي وقت مضى حيث تتحرك الشبكة الآن بمبلغ ٥٠٠٠٠٠ دولار في الثانية حول العالم. وبعبارة أخرى، تقوم بيتكوين بتحويل ٤,٦٢٧ مليارات دولار من القيمة اليومية.

معدل الهاش لشبكة بيتكوين. المصدر: بلوكتشين دوت كوم

تعد الشبكة أيضًا أكثر أمانًا بعشر مرات مما كانت عليه في أواخر عام ٢٠١٧، حيث يستمر معدل الهاش وصعوبة التعدين في الوصول إلى مستويات عالية جديدة هذا العام. ويشير معدل الهاش إلى مقدار قوة الحوسبة التي يتم تخصيصها للتحقق من صحة معاملات بيتكوين وتأمين الشبكة.