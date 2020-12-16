مخترق نيكسوس ميوتشوال يطلب الآن فدية قدرها ٢,٦ مليون دولار

تام شمس - الأربعاء 16 ديسمبر 2020 05:53 مساءً - أرسل أحد المتسللين، الذي سرق يوم الاثنين ٨,٣ ملايين دولار من المحفظة الخاصة للرئيس التنفيذي لشركة نيكسوس ميوتشوال "هيو كارب"، طلب فدية بقيمة ٢,٦٦ مليون دولار في عملات إيثريوم (ETH) المضمنة في بيانات الإدخال الخاصة بمعاملة إيثريوم.

ففي رسالة سيئة الصياغة بتاريخ ١٦ ديسمبر، خاطب المهاجم كارب مباشرة، ويبدو أنه يشير إلى أنه سيتوقف عن بيع توكنات NXM المسروق حتى يتعافى السعر أو يرسل كارب مبلغ ٤٥٠٠ إيثريوم.

"مرحبًا هيو. لن أبيع wNXM بعد الآن حتى يستعيد wNXM قيمته أو ترسل لي ٤,٥ آلاف إيثريوم. إذا كنت بحاجة إلى أي تفاوض معي، فأرسل رسالة إلى عنوان إيثريوم الخاص بي. وفيما يلي عناوينك. أنت غني يا هيو [...]"

ليس من الواضح إذا ما كان المتسلل قد عرض إعادة ما تبقى من NXM المسروقة في السيناريو الأخير، على الرغم من أن هذا من المحتمل أن يكون شرطًا أساسيًا لكارب إذا قرر إرسال الفدية.

يُطلب توجيه أي تفاوض عبر عنوان إيثريوم الخاص بالمهاجم، وتختتم الرسالة بإدراج ثلاثة عناوين للمحفظة يُزعم أنها تنتمي إلى كارب، إلى جانب التأكيد على أنه "ثري".

وحسبما أفاد كوينتيليغراف، من المفترض أن المخترق تمكن من تثبيت نسخة مخترقة من ميتاماسك التي خدعت كارب لتوقيع معاملة نقلت كل ما لديه من ٣٧٠ ألف NXM إلى محفظة المهاجم.

وفي تغريدة، أثنى كارب على المهاجم في بعض "الأشياء من المستوى التالي"، مع الإشارة إلى أنه سيكون من الصعب صرف الكثير من NXM، وعرض مكافأة قدرها ٣٠٠٠٠٠ دولار إذا تم إرجاع التوكنات بالكامل.

ومع ذلك، دون رادع، ورد أن المهاجم قام بالفعل بغسل ما يصل إلى ٢,٧ مليون دولار من توكنات NXM المسروقة، ويطالب الآن بمبلغ مماثل لعدم بيع الباقي.