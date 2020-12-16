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تام شمس - الأربعاء 16 ديسمبر 2020 05:53 مساءً - وصلت بيتكوين (BTC) إلى أعلى مستوياتها خلال أسبوعين يوم ١٥ ديسمبر حيث أدت الحركة الصعودية الجديدة إلى وصول أكبر عملة مشفرة إلى ما يقرب من ٢٠٠٠٠ دولار.
أعلى سعر لبيتكوين منذ ١ ديسمبر
أظهرت البيانات من أسواق كوينتيليغراف وتريدينغ فيو وكوين٣٦٠ أن بيتكوين مقابل الدولار يصل إلى ١٩٧٦٠ دولارًا أمريكيًا خلال التداول يوم الأربعاء.
تعكس هذه الحركة الاتجاه الهبوطي الذي اتسم به السوق مؤخرًا يوم الثلاثاء. بعد الفشل في كسر المقاومة بين ١٩٥٠٠ دولار و٢٠٠٠٠ دولار طوال شهر ديسمبر، شهدت بيتكوين أدنى مستوياتها عند ١٧٥٥٠ دولارًا قبل أن تنعكس صعودًا.
هذا الأسبوع، تكثفت عودة ظهور دعم المشترين، حيث أظهرت بيتكوين رغبة واضحة في سحق جدار البائعين الرئيسي عند ٢٠٠٠٠ دولار مرة واحدة وإلى الأبد.
وحسبما أشار كوينتيليغراف، بعد ٢٠٠٠٠ دولار، لا يوجد الكثير في الطريق لبيتكوين حيث تصل إلى منطقة مجهولة، مع خطط بيع طفيفة فقط عند مستويات أعلى، مثلما تظهر البيانات.
لخص محلل أسواق كوينتيليغراف مايكل فان دي بوب لمتابعي تويتر آخر الحركات قائلًا: "تتجاوز #بيتكوين منطقة المقاومة، والتي تقترب من أعلى مستوى جديد على الإطلاق. إنه مؤشر صعودي!".
"ومع ذلك، قد تصبح هذه المنطقة الحمراء بسعر ١٩٤٠٠ - ١٩٥٠٠ دولارًا أمريكيًا بمثابة دعم. وإذا حدث ذلك، يمكن أن يستمر السعر نحو ٢٠٥٠٠ - ٢١٠٠٠ دولار أمريكي."
وفي الوقت نفسه، أشار محلل كوانتم "بلان بي" إلى أن التقارير التي تفيد بموافقة الولايات المتحدة على حزمة تحفيز ضد فيروس كورونا بقيمة ٩٠٠ مليار دولار تساهم في مكاسب بيتكوين.
في وقت كتابة المقالة، بلغ سعر بيتكوين حوالي ١٩٧٠٠ دولار، حيث ظل التقلب مرتفعًا على أطر زمنية قصيرة. كذلك كانت أسواق الأسهم مرتفعة اليوم.
كانت هذه تفاصيل خبر بيتكوين تصل إلى أعلى مستوى خلال أسبوعين متجاوزةً آخر مقاومة كبيرة قبل ٢٠ ألف دولار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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