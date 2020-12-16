هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة تضع نظامًا مؤقتًا لتسجيل العملات المشفرة بسبب تراكم الأعمال

تام شمس - الأربعاء 16 ديسمبر 2020 05:53 مساءً - أصدرت هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة تسجيلات مؤقتة لشركات الأصول المشفرة التي قدمت بالفعل طلبات ولكن لم تتم معالجتها بعد.

ووفقًا لإعلان صدر يوم ١٦ ديسمبر، سيسمح هذا للشركات بمواصلة التداول لفترة ممتدة حتى ٩ يوليو ٢٠٢١، بعد الموعد النهائي للتسجيل الأولي في ١٠ يناير ٢٠٢١.

وحسبما أفاد كوينتيليغراف، أصبحت هيئة السلوك المالي (FCA) هي الهيئة المشرفة على تدابير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لشركات العملات المشفرة في المملكة المتحدة في ١٠ يناير ٢٠٢٠.

واعتبارًا من هذا التاريخ، يتعين على جميع هذه الشركات الامتثال للوائح مكافحة غسل الأموال، بشرط أن يتم تسجيلها بحلول ١٠ يناير ٢٠٢١.

ومع ذلك، نظرًا لوجود مشكلات تتعلق بزيارات الموقع أثناء الجائحة وما تصفه بأنه "تعقيد ومعيار الطلبات الواردة"، لم تتمكن هيئة السلوك المالي (FCA) حتى الآن من معالجة جميع الطلبات.

لذلك أصدرت تسجيلات مؤقتة لجميع الشركات التي قدمت طلبًا قبل ١٦ ديسمبر، مما يوفر ستة أشهر إضافية لمعالجتها. وينطبق التمديد فقط على الشركات التي كانت تمارس أعمالها قبل ١٠ يناير ٢٠٢٠، بينما ستتطلب أي شركة جديدة تسجيلًا كاملًا.

وقد علقت إحدى الشركات التي حصلت على تسجيل مؤقت على أن عدم وجود متطلبات واضحة كان يمثل مشكلة عند تقديم طلبها الأصلي. وأضاف سيرجي جدانوف، كبير مسؤولي العمليات في إكسمو:

"نحن نمتلك بعض الخبرة في الحصول على ترخيص مؤسسة أموال إلكترونية (AEMI). وهي إنها ليست سهلة، ولكن خلال هذه العملية، تخبرك هيئة السلوك المالي (FCA) بما هو خطأ أو صحيح وما تحتاج إلى تحسينه للحصول على الترخيص. وهنا لم يكن لدينا هذا الحظ".

تنصح هيئة السلوك المالي (FCA) جميع عملاء شركات الأصول المشفرة بالتحقق مما إذا كانت الشركة مسجلة أو لديها تسجيل مؤقت أو يمكنها الاستمرار في التداول بسبب تسجيلها في بلد مختلف.

حيث سيتم اعتبار أي شركة لا تندرج في إحدى هذه الفئات على أنها تعمل بشكل غير قانوني إذا استمرت في التداول بعد ١٠ يناير ٢٠٢١، لذلك يُنصح العملاء بسحب كل من أصول العملات المشفرة والأموال من هذه الشركات قبل هذا التاريخ.