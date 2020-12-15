سهم باي بال يرتفع بنسبة ١٧٪ منذ تمكين شراء بيتكوين

تام شمس - الثلاثاء 15 ديسمبر 2020 04:50 صباحاً - وصل سهم باي بال إلى مستويات قياسية يوم الاثنين، متوجًا فترة قوية من الأداء المتفوق مقارنة ببورصة ناسداك وسوق الأسهم الأمريكية الأوسع.

فمنذ الثاني عشر من نوفمبر، ارتفع مؤشر ناسداك الذي يركز على التكنولوجيا بنحو ٦,٥٪. كذلك ارتفع مؤشر إس وبي ٥٠٠ الواسع للأسهم الكبيرة بنسبة ٣,٥٪ خلال نفس الفترة.

أداء سهم باي بال لمدة ٣ أشهر بواسطة barchart.com

على الرغم من أن اقتحام باي بال لمجال العملات المشفرة ليس الحافز الوحيد وراء أدائها المتفوق، فإن شركة معلجة التجارة في وضع جيد للاستفادة من التبني المتزايد للأصول الرقمية. حتى أن بعض المحللين قد تكهنوا بأن ارتفاع سعر بيتكوين (BTC) قد يكون له تأثير إيجابي على مستقبل باي بال.

هناك أيضًا دليل على أن شركة معالجة الدفع قد يكون لها تأثير إيجابي على سعر بيتكوين. إذ تشير بيانات الصناعة الحديثة إلى أن باي بال ربما استحوذت على ما يصل إلى ٧٠٪ من بيتكوين المعدّنة حديثًا في الأسابيع التي سبقت إطلاق منصة العملات المشفرة الخاصة بها في الولايات المتحدة.

وعلى الرغم من اختلاف التقديرات، فقد زعم استطلاع أُجري عام ٢٠١٩ على ٥٠٠٠ شخص أن ٦,٢٪ من الأمريكيين فوق سن ١٨ عامًا يمتلكون عملة بيتكوين. كما قال الاستطلاع إن ٧,٣٪ أيضًا يخططون لشراء بيتكوين لأول مرة.

وإذا تم تصديق هذه الأرقام، فقد يكون للعملات المشفرة تأثير إيجابي على أعمال باي بال حيث ينجذب المزيد من الأشخاص إلى المبادرات السهلة. ومن الأمثلة على ذلك: شهد كاش آب من سكوير زيادة في الإيرادات منذ تمكين عمليات شراء بيتكوين. وفي الواقع، تم الحصول على ما يقرب من ٨٠٪ من إيرادات الربع الثالث من تطبيق كاش آب من الرسوم المفروضة على مشتري بيتكوين.

اكتسبت أسهم باي بال هولدينغز (PYPL) نسبة هائلة بلغت ١٧٪ منذ ١٢ نوفمبر، وهو اليوم الذي أطلقت فيه شركة التجارة عبر الإنترنت منصة تداول العملات المشفرة لعملاء الولايات المتحدة المؤهلين.

تخطط باي بال لإطلاق خدمات العملات المشفرة العالمية في أوائل عام ٢٠٢١. وقد أكد الرئيس التنفيذي دان شولمان أن الأمر مجرد مسألة وقت قبل أن تبدأ شركته في دعم العملات الرقمية للبنك المركزي (CBDC) عندما تصبح متاحة.