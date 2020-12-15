مستخدمو العملات المشفرة ينقسمون حول الحصول على قروض لشراء بيتكوين أثناء الانخفاضات

تام شمس - الثلاثاء 15 ديسمبر 2020 04:50 صباحاً - يعتبر أخذ الديون قرارًا شخصيًا معقدًا لا ينبغي الدخول فيه دون عناية كبيرة واعتبارات مالية حذرة. ومع عودة بيتكوين (BTC) الأخيرة إلى أعلى مستويات الأسعار على الإطلاق، بدأ بعض محبي بيتكوين المندفعين في الحصول على قروض بنكية لزيادة صفقاتهم في العملة. وفي حين أن هذا قد يبدو وكأنه طريق قصير للثراء بالنسبة للبعض، يرى البعض الآخر مثل هذه التحركات المالية على أنها حمقاء، بالنظر إلى التقلبات المتأصلة في المجال.

ففي تغريدة يوم الجمعة من بيتر ماكورماك، قال مقدم بودكاست وات بيتكوين ديد إنه اشترى ٢,٥٥ بيتكوين باستخدام قرض بقيمة ٤٦٢٥٠ دولارًا مع توقع أنه سيتعين عليه سداد أكثر من ٥٧٠٠٠ دولار في غضون ست سنوات.

وقد أوضح ماكورماك قائلًا: "في ديسمبر ٢٠٢٦، إذا وصل سعر بيتكوين إلى ٢٢٦٦٩,٣٥ دولارًا، فسأعادل ذلك". "كنت أرغب في استعارة المزيد. حيث يمكن للتدفق النقدي الخاص بي أن يدعم بسهولة دفعات السداد الشهرية التي تبلغ [٨٠٠ دولار أمريكي) ولكن هذا كان الحد الذي يمكنني اقتراضه مع مصرفي بعد التفكير في الفكرة لبضع دقائق".

وأضاف ماكورماك، وهو شخصية بارزة في مجال العملات الرقمية، أنه "يستطيع تحمل خسارة" الأموال من استثمار بيتكوين. زعلى الرغم من أنه يكسب حاليًا دخلًا من البودكاست الخاص به، إلا أن محفظته تراجعت أيضًا في عام ٢٠١٨ أثناء تراجع السوق. في ذلك الوقت، كتب على تويتر أنه "حوّل ٣٢٠٠٠ دولار إلى ١,٢ مليون دولار ثم عاد إلى الصفر تقريبًا".

عارض فيتاليك بوتيرين بشدة مثل هذه القروض. حيث كشف الشريك المؤسس لشركة إيثريوم في تغريدة أنه باع نصف ممتلكاته من بيتكوين في عام ٢٠١٣ عندما "لم يكن لديه سوى بضعة آلاف من الدولارات من صافي ثروته" بدلًا من الحصول على قرض مصرفي لشراء المزيد من العملات المشفرة.

ويبدو أن المتحمسين للعملات المشفرة في المجال لديهم وجهات نظر منقسمة عندما يتعلق الأمر بالمستثمرين غير الأثرياء الذين يأخذون قروضًا بنكية فقط لجني المزيد من العملات المشفرة. حيث قال أحد مستخدمي رديت الذي ادعى أنه حصل على قرض في أواخر سبتمبر عندما كان سعر بيتكوين أقل من ١١٠٠٠ دولار، يوم أمس إنهم "يقترضون أكثر" الآن بعد أن أصبح السعر أكثر من ١٩٠٠٠ دولار.

كذلك قال مستخدم ريديت "يونغ سبليت" ردًا على الاستثمار: "كان أخذ الديون للشراء عند ١١ ألف خطوة جيدة". "كونوا حذرين للغاية بشأن استخدامه للشراء الآن وبمجرد أن يرتفع السعر أكثر. [...] فتفاؤلكم يمكن أن يدمركم بسهولة إذا كنتم ستزيدون ديونكم وتشترون عند ذروة محلية."

كذلك قال مستخدم ريديت Grimeflea: "ما فعلته كان مقامرة وكنت محظوظًا". "لأنكم كنتم محظوظين مرة، هل تعتقدون أنكم حللتم اللغز وقمتم بالأمر بشكل صحيح. هذا التفكير سوف يحرقكم في وقت قريب. [...] أي شخص يفكر في أنه يمكنه "استثمار" أموال شخص آخر بذكاء فهو أحمق".

أفاد كوينتيليغراف في يونيو أن مضيف طيران في الإمارات العربية المتحدة خاطر بالسجن وتكبد ديون ضخمة بعد أن عجز عن سداد قرض بقيمة ١٠٠ ألف دولار من مصرف الإمارات الإسلامي.

في وقت كتابة المقالة، بلغ سعر بيتكوين ١٩١٧٧ دولارًا، بعد أن ارتفع بنسبة ٢٠,٢٪ خلال الشهر الماضي.