"لا يتم اختراق بيتكوين أبدًا" - المشاركون في مجال العملات المشفرة يردون على اختراق وزارة الخزانة الأمريكية

تام شمس - الاثنين 14 ديسمبر 2020 08:49 صباحاً - سارع المشاركون في مجال العملات المشفرة إلى الرد على الأخبار التي تفيد بأن المتسللين اخترقوا وزارة الخزانة الأمريكية.

ووفقًا لتقرير صادر عن رويترز، تمكنت "مجموعة اختراق معقدة" مدعومة من حكومة أجنبية - يقال إنها روسيا، وفقًا لثلاثة أشخاص مطلعين على التحقيق - من اختراق وزارة الخزانة الأمريكية وكذلك إدارة الاتصالات والمعلومات الوطنية (NTIA) إلى جانب وزارة التجارة.

وقد وقع الحادث بعد أقل من شهر من إقالة دونالد ترامب لرئيس الأمن السيبراني بوزارة الأمن الداخلي كريس كريبس. ومع ذلك، ذكرت رويترز أن المتسللين كانوا يراقبون رسائل البريد الإلكتروني لموظفي إدارة الاتصالات والمعلومات الوطنية التي تعمل على أوفيس ٣٦٥ من مايكروسوفت "منذ شهور". وربما تم اختراق وكالات حكومية أخرى، لكن المصادر لم تقدم تفاصيل إضافية.

ردًا على الهجوم على مثل هذه الوكالة الحكومية القوية، أشار المشاركون في مجال العملات المشفرة إلى مزايا بيتكوين (BTC).

حيث قال دان هيلد، رئيس الأعمال في كراكن على تويتر: "لا يتم اختراق البيتكوين أبدًا". كذلك ردد أنتوني بومبليانو، مناصر بيتكوين، مشاعر هيلد، قائلًا "لم يتم اختراق بيتكوين قط".

في حين استهدفت بلوكفوليو الأمن السيبراني لإدارة الاتصالات والمعلومات الوطنية، مشيرةً ضمنًا إلى أن الوكالة استخدمت خوارزميات قديمة لأمن العملات المشفرة الخاص بها:

ليس من الواضح إذا ما كان قد تم اختراق أي أموال نتيجة لهذا الانتهاك. في وقت كتابة المقالة، يبدو أن الاختراق يقتصر على المعلومات التي يُحتمل أن تكون مسروقة من رسائل البريد الإلكتروني للهيئات الحكومية.

حيث قال تايلور موناهان، مؤسس ماي كريبتو ومديرها التنفيذي: "لم ينجحوا في مسعاهم". "فقد تم اختراق الخزانة بالفعل من قبل جهات فاعلة داخلية." وقد يعكس البيان أن حكومة الولايات المتحدة قد طبعت أموالًا في عام ٢٠٢٠ أكثر مما طبعته طوال عمر البلاد تقريبًا.