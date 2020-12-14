بعد تخفيض تصنيف مايكروستراتيجي، يوصي المحللون ببنك برأس مال صغير متمحور حول العملات المشفرة

تام شمس - الاثنين 14 ديسمبر 2020 12:51 صباحاً - بعد قيام تقرير من سيتي بنك بخفض تصنيف شركة مايكروستراتيجي لذكاء الأعمال إلى تصنيف "بيع"، أوصى محللو موقع التداول الشهير "موتلي فول" بأسهم بنك أقل شهرة يركز أيضًا على العملات المشفرة.

يوم الثلاثاء الماضي، قام تايلر رادك، محلل سيتي، بخفض تصنيف مايكروستراتيجي (NASDAQ:MSTR) بعد فترة وجيزة من إعلان الشركة عن شراء ديون من شأنها أن ترفع حيازاتها من بيتكوين إلى ما يقرب من ١ مليار دولار.

وقد انتقد التقرير الشركة، التي شهدت ارتفاع أسعار أسهمها أكثر من ثلاثة أضعاف في بعض الأوقات من أدنى مستوياتها السنوية البالغة ٩٢ دولارًا، بسبب تركيزها "غير المتناسب" على تعزيز حيازاتها من بيتكوين، وقال إن المدى الحالي "ممتد أكثر من اللازم".

ومع ذلك، في مقال موجز اليوم، اقترح محللو موتلي فول أن البنك برأس المال الصغير غير المعروف والمركّز على العملات المشفرة سيلفرغيت كابيتال (NYSE: SI) قد يستحق نظرة من المتداولين الذين يهدفون إلى الاستفادة من حركة العملات المشفرة التالية.

يفتخر سيلفرغيت - وهو البنك الذي يتخذ من لا جولا بولاية كاليفورنيا مقرًا له مع أصول تحت إدارته تزيد عن ملياري دولار - بقائمة رائعة من شركات العملات المشفرة كعملاء، بما في ذلك كوين بيز وباكسوس وسيركل وجيميني وبولي تشين كابيتال.

وقد أشار المساهمان في موتلي فول، مات فرانكل وجستين موزر، إلى سلسلة أرباح البنوك على مدى ٢١ عامًا، و ٥٠ مليون دولار في بيتكوين في السجلات، وسجل إقراض يعرض الرهون العقارية التجارية بشكل أساسي. وأوصى كلا المحللين أيضًا بأن البنك يعتبر استثمارًا ممتازًا لبيتكوين.

كما لفت مقال سابق من موتلي فول في وقت سابق من الأسبوع الانتباه إلى البنية التحتية لبورصة العملات المشفرة التي أنشأها سيلفرغيت لعملائه، وهي سيلفرغيت إكستشينج نتورك (SEN). تعمل البورصة كوسيط على مدار ٢٤ ساعة بين البورصات وعملائها المؤسسيين الذين يشترون ويبيعون العملات المشفرة، على عكس البنوك العادية التي ستكون محدودة بساعات العمل العادية. وبحسب ما ورد قامت سيلفرغيت إكستشينج نتورك بتصفية أكثر من ١٠٠ مليار دولار في الحجم منذ إنشائها.

يتمتع سيلفرغيت حاليًا بنسبة سعر إلى أرباح تبلغ ٣٦,٦٩، ويقدم أرباحًا بنسبة ١٠,٣٦٪، ومرتفعًا بنسبة ١٠٠٪ تقريبًا على مدار العام.