لا شك أنه لديك الكثير من التساؤل حول النسحة الجديدة من عملة ETH و نظام شبكتها الذي سيعتمد على خوارزمية إثبات الحصة (PoS)، قد تتساءل كيف المشاركة في تجميد او Staking ل عملة ETH للرح من ذلك؟ او كيف يمكن ستاك عملة ETH عبر منصة بايننس؟ هذا الموضوع يشرح كل شيئ عن كيف المشاركة في Staking ل ETH 2.0 عبر منصة بايننس Binance Staking.

أطلقت منصة بايننس عبر Binance Staking دعمًا للنسخة الجديدة من عملة الاثريوم التي تعمل بخزارزمية الإجماع إثبات الحصة ETH 2.0 ، مما يسمح للمستخدمين بالحصول على مزايا او التجميد المؤقت للعملة Staking من الترقية الجديدة ل ETH 2.0 التي بدأت في 1 ديسمبر ، بدءًا من إطلاق Beacon Chain. منصة Binance تقدم لجميع مستخدميها نسبة أرباح سنوية على تجميد أي قدر من علملة ETH تصل إلى 20% ، تلك النسبة قد ترتفع او تنخفض حسب عدد عملات الاثريوم المجمد لعمية Staking على منصة بايننس.

ما هو ETH 2.0 و لماذا تدعمله منصة بايننس Binance Staking؟

ETH2.0 هو الجيل التالي من شبكة Ethereum التي تستخدم نظام إثبات الحصة (PoS) عوضا عن اتباث العمل (PoW) لتأمين شبكته. عبر الشبكة يمكن توليد الأرباح من عملية تسمى Staking او تجميد عملة الشبكة في أحد المحافظ او منصات التداول التي تعدم الستاكينج من أجل توليد ارباح على على ذلك عوضا عن التعدين بحوارزمية اثباث العمل. لكن المشاركة في تجميد عملة ETH على ETH2.0 من اجل الأرباح تتطلب العملية تجمد على الأقل 32 ETH في تقنية إنشاء Staking من اجل أن تكون مشاركا في الشبكة و تصبح من المؤكيدن للتحويلات و العمليات في الشبكة. ومن أجل خفض الحد الأدنى للمستخدمين للإستقادة من أرباح الستاكينج، العديد من المنصات تدعم تجمعات لعملية الستاكينج من أجل الوصول الى الحد التي تطلبه الشبكة مقابل الحصول على نسبة أرباح متفاوتة من شبكة الى أخرى و من عملة الى اخرى.

أحد هذه المنصات هي منصة بايننس التي توفر Staking للمستخدمين الخدمة بنقرة واحدة ، و أي مبلغ من العملات المشفرة تم تجميدها عبر المنصة سيتم توزيع دخل Staking على السلسلة بنسبة 100% على المستخدمين، بمعنى أن المنصة لا تأخد أي عمولات على الستاكينج عبر منصتها، فالنسبة التي دخلت بها الستاكينج ستحصل مقابها بعملات مشفرة. يهدف Binance Staking إلى أن يصبح منصة مثالية لـ ETH 2.0 Staking.

ستصدر منصة Binance أيضًا BETH ، و هو رمزًا جديدًا مقابلا لعملة الاثريوم (BToken) حيث سيكون 1:1 مرتبطًا بـ ETH على Ethereum blockchain. مع إطلاق BETH ، تهدف منصة Binance إلى دعم المستخدمين الذين يتداولون أو يمتلكون ETH على منصة Binance خلال 18-24 شهرًا اللازمة لتأمين ETH على السلسلة. يمكنك استخدام BETH لاسترداد القيمة المجمدة من ETH بعد الإطلاق الرسمي لـ ETH 2.0 ، سيساعد Binance Staking في الحفاظ على الرموز المميزة الخاصة بك آمنة بغض النظر عما يحدث أثناء الإصدار و التحديث الكامل ل ETH 2.0.

لماذا التجميد لعملة ETH على منصة Binance Staking؟

تقدم Binance Staking العديد من المزايا ، بما في ذلك الأرباح السنوية التي تصل الى 20% كما أشرنا في الأعلى. و هذه بعض المميزات الأخرى من ستاك ETH على Binance :

متطلبات الإيداع و الدخول جد منخفظة : الحد الأدنى للتجميد المطلوبة للمشاركة في ETH 2.0 بمفردك هو 32 ETH. ما قيمته أكثر من 16 ألف دولار بسعر الايثر الحالي و قد يكون أقل أو أكثر (راجع منصة أسعار العملات المشفرة)، ليس كل شخص لديه قيمة 16000 دولار من عملة ETH للمشاركة في بلوكشين Ethereum 2.0. لكن مع Binance Staking ، يمكنك جني فوائد على تجميد الإثر ل ETH 2.0 بجزء صغير فقط من ذلك المبلغ. باستخدام Binance ، يمكنك أت تجمد كحد ادنى للدخول بـ 0.0001 ETH فقط.

الأموال ستكون أمنة مهما حدث في ETH 2.0 : ستضمن لك منصة Binance أعلى معايير الأمان حتى تظل جميع أموالك سليمة وآمنة أثناء ترقية ETH 2.0. هذا مهم بشكل خاص لأنه قد يستغرق ما يصل إلى 18 شهرًا للوصول إلى المرحلة 1 من إكتمال نظام ETH 2.0. فبايننس ستضمن لحاملي ETH المشاركة في عملة التساكينج دون القلق بشأن تعقيدات العملية ومخاطرها.

لن تحتاج الى أي معرفة في التكنولوجيا وراء ETH 2.0 : فنيابة عن مستخدمي بايننس، سيهتم فريق المنصة بجميع المسؤوليات المطلوبة للمشاركة في ETH 2.0 ، بما في ذلك الاختبار وصيانة المدقق وغير ذلك. قد تتطلب المشاركة في هذه الخطوات دعمًا فنيًا ومعرفة كبيرة. مع Binance Staking ، ستكون هذه تجربة خالية من أي متاعب فنية على المسخدم.

تحويل عملة ETH و سيولتها بشكل سريع و أسعر و أكثر مرونة : قبل أن تبدأ المرحلة 1 من ETH2.0 ، يجب تأمين جميع عملات ETH. وهذا يخلق مشكل المرونة في التحكم في عملاتك ETH. ولكن مع إطلاق رمز مقابل كل قيمة ETH يسمى BETH ، يمكن للمستخدمين تحويل هذه الأموال المقفلة إلى أصول قابلة للتداول أثناء انتظار انتهاء صلاحية فترة الإغلاق. بمجرد فتح الأموال ، يمكنك استرداد ETH بسرعة عن طريق تبديل ما تملكه من BETH مقابل ETH.

كيف يمكن المشاركة في عملية تجميد Stak ستاك عملة ETH

العملية سهلة جدا، ما عليك سوى اتباع الرابط في الأسفل عبر منصة بايننس و تأكد أنك تملك حساب مفعل و متحقق منه عبر منصة Binance الأساسية، إن بك يكن لديك حساب إفتحه الان عبر الرابط التالي : شرح منصة Binance ل تداول العملات الرقمية المشفرة بأمان

أولا أدخل على الرابط التالي : Stak ETH for ETH2.0

ستدخل على الصفحة التالية، فقط تأكد أنك تملك عملة الاثر في حسابك على بايننس Binance من أجل استخدامه في عملية Staking.

إن لم تكن تملك عملة ETH فيكن شرائها عبر بطاقتك البنكية : شراء بيتكوين عبر Binance ب MasterCard او Visa

بعدها اضغط على ستاك الآن Stack Now

حدد القيمة التي تريد أن تقوم بتجميدها، من الأفضل أن تكون قيمة كبيرة حتى تستفيد أكثر من العائد على الإستثمار الكبير، ولكن يبقى لك الاختيار فيمكن أن تقوم بتجميد حتى 0.0001 ETH عبر Binance Staking

بعد أن تحدد القيمة الت تريد تخزينها، أكد الغمية عبر الموافقة على الشروك التالية.

بعد أن تكد عملية التجميد لت تستطيع إسترجاع عملاتك ETH حتى تنتهي المدة المحددة للتجميد.

قد لا تحصل على العملات المقابلة BETH الآن، حتى شهر ينانير 2021.

مدة التجميد لعملة ETH ستطول طيلة مدة التطوير الكامل لمشروع ETH 2.0 و التي محددة في سنتين من الآن.

عملات BETH التي ستحصل عليها في شهر يناير، بقيمتها المقابلة لما جمدته من ETH هي التي ستخول لك فك التجميد على ETH الأصلية.

بعد الموافقة على الشروط، و تأكد العملية، سيتم تهنئتك على تجميد عملات الإثر الخاصة بك مع استلام الأرباح في الموعد المحدد.